Riscatto fucsia a Molfetta, piegato 0-3 il Progetto Gio-Mol

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola nella trasferta di ieri sera sul campo della giovane formazione della Gio.Mol. Un 3-0 che sa di piccolo riscatto dopo la sconfitta di mercoledì 5 maggio in casa dello Sportilia e che vede il sestetto cerignolano salire a quota 18 punti in classifica, occupando il 4° posto della graduatoria. Buona la prova di tutto il gruppo ofantino, che adesso dovrà preparare al meglio le ultime partite della stagione e sperare in un piazzamento nei playoff.

Prossimo appuntamento delle fucsia Brio Lingerie sabato prossimo, 15 maggio, quando al PalaDileo arriverà proprio Sportilia Bisceglie per disputare la gara di ritorno del match andato in scena qualche giorno fa. Occasione propizia per vendicare la battuta d’arresto del PalaDolmen e recuperare punti alla formazione biscegliese.