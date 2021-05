Audace Cerignola, salvezza vicina e sogno playoff

Un finale di campionato con importanti obiettivi da raggiungere per l’Audace Cerignola. Quando mancano 6 partite al termine della stagione (compreso il recupero con il Brindisi), il team guidato da Michele Pazienza vuole giocarsi bene le sue ultime carte. Gli ofantini guardano la classifica con estrema attenzione, soprattutto dopo il sonoro 5-0 inflitto ad un Casarano al momento qualificato per i play-off. Un successo che ancora una volta ha evidenziato le qualità di una rosa che forse può ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. I gialloblù hanno dimostrato di essere una formazione ben amalgamata, riuscendo ad andare oltre le previsioni d’inizio stagione pubblicate sui principali siti di scommesse. Il già citato Casarano, il Taranto e la Fidelis Andria erano le favorite più credibili per il salto di categoria. Il Cerignola non rientrava in questo gruppetto, ma in base alle quote maggiorate degli ultimi tempi, disponibili sui principali bookmakers, ha acquisito più considerazione dagli addetti ai lavori, risalendo diverse posizioni nell’indice di gradimento verso l’ambito traguardo dei play-off.

Da un lato i giovani Russo, De Cristofaro, Achik e Muscatiello, dall’altro l’esperienza di Malcore, Esposito, Allegrini e Loiodice – un mix perfetto, requisito fondamentale per un campionato così difficile com’è la Lega nazionale dilettanti. Soprattutto il bomber Malcore ha contribuito a dare concretezza sotto porta e finalizzare il gioco espresso in campo, come dimostrano i 16 goal in 18 presenze. Non sono però da meno i ragazzi di belle speranze a disposizione di mister Pazienza, tra cui spiccano De Cristofaro, con 7 goal in 25 match, ed Ismail Achik, autore di 5 reti. Dopo il rinvio di Brindisi-Audace Cerignola, le prossime due gare, contro Gravina e Real Agro Aversa, saranno utili a capire se la salvezza tranquilla resterà l’obiettivo più plausibile o si potrà provare a lanciare lo sprint finale verso la conquista di un posto ai play-off. Difficile, ma non irraggiungibile.

D’altronde basta dare uno sguardo soltanto ai risultati dell’ultima giornata di campionato per capire che tutto è ancora possibile. Il Casarano, quinto, è stato battuto in casa dal Lavello, peraltro alla seconda sconfitta consecutiva: domenica va in trasferta sul difficile campo dell’AZ Picerno, secondo in campionato. Il Taranto capolista è stato invece sconfitto in casa da un Portici che occupa il terzultimo posto. Altra formazione accreditata per il salto di categoria ed al momento quarta, la Fidelis Andria, ha pareggiato le ultime due partite del gruppo H. Insomma, le formazioni davanti non stanno certamente correndo ma, al contrario, hanno lasciato diversi punti per strada. L’Audace Cerignola è già protagonista di un buon campionato e dunque non ha nulla da perdere. Quindi, per un gruppo che ha dimostrato di valere molto sul campo, crederci fino alla fine non costa nulla.