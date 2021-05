Le celebrazioni per il 95° anniversario del dies natalis del venerabile Antonio Palladino

Saranno molteplici, quest’anno, le celebrazioni che, tra il 13 e il 17 maggio prossimi, caratterizzeranno la ricorrenza del 95° anniversario della nascita al cielo del venerabile Antonio Palladino, presbitero delle allora diocesi unite di Ascoli Satriano e Cerignola, nato nel 1881 e scomparso nel 1926: ricadono, infatti, nell’800° anniversario della morte di San Domenico di Guzman (1221) e nel centenario di fondazione della Pia Opera del Buon Consiglio a Cerignola (1921).

Don Palladino, nominato parroco della chiesa di San Domenico a Cerignola nel 1909, avvertì forte l’esigenza di avvicinarsi al Terz’Ordine Domenicano, frutto di una spiritualità permeata di ammirazione per Tommaso d’Aquino, nutrita dalla devozione per la pia pratica del santo rosario. Il 27 agosto 1917 si recò a Bari nella chiesa di San Francesco di Paola, dove padre Pio Scognamiglio o.p., ottenuta l’autorizzazione dal Maestro dell’Ordine, ammise il giovane presbitero nel Terz’Ordine Domenicano con il nome di “fra’ Raimondo”. Tornato a Cerignola, don Antonio istituì la Fraternità Laica Domenicana, il cui sviluppo confluì, negli anni successivi, nella Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento che, ancora oggi, nella Pia Opera del Buon Consiglio – e non solo – perpetua e tramanda il carisma sociale del fondatore, vissuto alla scuola della Rerum novarum di papa Leone XIII. Per tali ragioni, l’Ufficio di Vice Postulazione per la Causa di Beatificazione del ven. Antonio Palladino, diretto da mons. Carmine Ladogana, in collaborazione con la Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento e la parrocchia di San Domenico, dove riposano i resti mortali del Venerabile, guidata da don Giuseppe Ciarciello, ha organizzato una serie di appuntamenti liturgici e culturali che, nella preghiera e nella riflessione, commemoreranno la ricca concomitanza di anniversari:

13-14 maggio 2021

ore 19,30: celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di San Domenico;

15 maggio 2021 (dies natalis del venerabile Palladino)

ore 19,30: celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nella chiesa parrocchiale di San Domenico;

16 maggio 2021

ore 19,30: celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di San Domenico;

ore 20,15: La spiritualità domenicana di don Antonio Palladino. Conferenza di Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana (Roma) e nella Facoltà Teologica Pugliese (Bari);

17 maggio 2021

ore 19,30: celebrazione eucaristica in cattedrale presieduta da Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, e concelebrata dai presbiteri della diocesi.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19: l’accesso sarà possibile con la mascherina, dopo aver effettuato l’igienizzazione delle mani ed essersi sottoposti al controllo della temperatura (che dovrà essere inferiore a 37,5°); i posti saranno distanziati e regolamentati dal servizio d’ordine, che non potrà ammettere più persone rispetto alla capienza massima definita.