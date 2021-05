Centrodestra in cerca di un nome. C’è chi vorrebbe una donna?

Centrodestra a lavoro per convergere su un nome in vista della prossima competizione elettorale per eleggere il Sindaco. Obiettivo numero uno è tenere unita la coalizione: da Fratelli d’Italia all’Udc, dalla Lega a Forza Italia. Non c’è un nome ma il percorso di fatto è avviato. Si parte dagli errori. «Troppo spesso si è commesso l’errore di arrivare spaccati o comunque disuniti agli appuntamenti elettorali importanti – fa sapere Vincenzo Specchio della Lega -. Le comunali, mai come questa volta, sono, oltre che elezioni, anche un momento di riscossa per questa città. Stiamo lavorando insieme per arrivare pronti, uniti e convinti rispetto a quanto fare per rendere migliore questa città».

Innanzitutto evitare errori, dunque, ma anche ragionare sul candidato sindaco. Taglia corto Specchio: «non c’è alcun nome al momento, preferiamo occuparci di contenuti». Di fatto però esistono delle proposte: Antonio Giannatempo, Gianvito Casarella e lo stesso Vincenzo Specchio sono solo alcuni dei nomi circolati e in valutazione. Ma c’è anche un’idea che alberga nel centrodestra: candidare una donna. «Non mi risulta ci sia questa ipotesi» sottolinea l’ex-consigliere, seppure la notizia è trapelata da più fonti.