Cimitero, Pd Cerignola: «Tombe che sembrano cattedrali nel deserto»

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa della sezione locale del Partito Democratico: nella nota, si denuncia la manutenzione insufficiente del cimitero cittadino puntando l’attenzione sulla serie di nuovi loculi costruiti con l’amministrazione Metta.

La manutenzione del cimitero di Cerignola è imbarazzante e ciò che temevamo si è avverato. Già nel 2016, il Partito Democratico di Cerignola aveva espresso seri dubbi rispetto agli accordi presi tra l’amministrazione, guidata da Franco Metta, e la società vincitrice dell’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero di Cerignola. Tutto era palesemente architettato in danno dei cittadini, costretti a pagare l’80% del prezzo dei loculi al momento dell’acquisto e il restante 20% alla fine dei lavori. Per non parlare delle tariffe dei servizi cimiteriali, che nel corso degli anni sono mostruosamente aumentate. I cittadini hanno pagato, tutto, fino all’ultimo centesimo e prima della effettiva consegna dei loculi. Eppure, oggi ci ritroviamo con delle tombe che sembrano cattedrali nel deserto. La società aggiudicataria si era impegnata a consegnare le opere e gli impianti in buono stato manutentivo, ad eseguire la segnaletica stradale, mantenere accessi, passi e quanto altro necessario al raggiungimento dei loculi, oltre a riorganizzare il piano della viabilità e delle soste nelle zone circostanti l’area. Tutto questo non è stato fatto e oggi i cittadini sono costretti a lasciare le autovetture a distanze chilometriche, ad attraversare campi incolti e percorsi non asfaltati, per riuscire a portare un fiore ai propri cari. Qualcuno ci spieghi se sia possibile tollerare tutto ciò nel 2021! Franco Metta si assuma la responsabilità di aver venduto fumo ai cerignolani e di aver messo, senza scrupoli, le mani nelle loro tasche.