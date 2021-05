In attesa della sentenza definitiva, Cicolella è pronta per entrare in consiglio regionale

«In attesa della sentenza definitiva sul nostro giudizio, che verrà emessa con ogni probabilità, all’esito dell’udienza dell’8 luglio prossimo, il TAR di Bari si è già pronunciato accogliendo totalmente l’interpretazione normativa fornita in giudizio anche dai miei avvocati Lo Pinto, Mario Rendine e Andrea Carafa – che ringrazio sin da ora per la grande professionalità e dedizione con la quale mi hanno sostenuta in questa “battaglia” giudiziaria – nonché demandando al Prefetto di Bari la correzione dei risultati elettorali». Annuncia così Teresa Cicolella l’imminente rientro in consiglio regionale, non avvenuto a causa di una rivisitazione del calcolo in fase di proclamazione degli eletti.

«Il 23 Settembre tantissimi cittadini di Cerignola e dell’intera provincia di Foggia, mi hanno onorata del loro voto eleggendomi Consigliere Regionale della Puglia – afferma la Cicolella -. È una gioia immensa perché mi consente di proseguire il mio percorso di crescita politica ma, soprattutto, perché mi offre l’opportunità di poter continuare, come già fatto in questi ultimi anni, a dedicare quotidianamente ogni singola energia per il bene della nostra gente ed il progresso della nostra comunità. La diversa interpretazione di Legge che il 30 ottobre aveva dato la Commissione Centrale Elettorale ha potuto solo temporaneamente interrompere questo percorso, senza però bloccarlo. Oggi possiamo affermarlo con ragionevole ottimismo!»