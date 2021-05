Le sale cinematografiche della Capitanata restano chiuse almeno fino al 25 maggio

Le sale cinematografiche ANEC della Capitanata, congiuntamente al resto della Puglia e della Basilicata, pur essendo in zona gialla e potendo quindi riaprire, optano in maniera compatta per la serrata almeno fino al 25 maggio, come forma di protesta alle restrizioni vigenti. I gestori auspicano che le attuali limitazioni inerenti il coprifuoco, i punti ristoro interni alle strutture ed il diritto di sfruttamento del prodotto cinematografico depauperato dell’esclusività temporale per le sale dall’ultimo ‘Decreto Finestre’ firmato da Franceschini, che consegna l’esercizio alla concorrenza dello streaming, vengano quanto prima riesaminate dalle competenti autorità. Le restrizioni in corso limitano la gestione tanto da renderla insostenibile, mentre riteniamo indispensabile assicurare al pubblico l’offerta globale dei servizi, quali punti ristoro, spettacoli serali ed esclusiva in sala dei film.

La Città del Cinema (Foggia)

Cine Village ( Foggia Incoronata)

Laltrocinema Cicolella (Foggia)

Multisala Corso (Cerignola)

ROMA Teatro Cinema E…(Cerignola)

Cinema Palladino (S.G. Rotondo)

Cinema S. Michele (Manfredonia)

Cinema Cicolella (S. Severo)

Cineteatro dell’Opera (Lucera)