Disco verde ai playoff di B1: l’Ares Flv Cerignola di scena a Reggio Calabria

Un sabato molto importante per le formazioni di volley della nostra città: l’Ares Flv in B1 sarà in trasferta a Reggio Calabria per debuttare nella fase playoff, in serie C la Pallavolo Cerignola riceverà invece lo Sportilia Bisceglie. Domani (prima battuta alle ore 18), parte il segmento più importante della stagione per la squadra allenata dal duo Breviglieri-Ferrara, attesa dal Volley Reghion per il primo turno dei playoff. Il sestetto ofantino torna in campo a due settimane di distanza dall’ultima volta, quando è arrivata la prima sconfitta stagionale per mano della Fiamma Torrese nell’ultimo recupero del girone E1. Una partita da archiviare alla svelta per le rossogialloblu, incappate in una serata storta anche e soprattutto per merito delle oplontine, stimolate dal fatto di poter conquistare una vittoria di prestigio. In questo periodo, tanto lavoro specifico e studio delle prossime avversarie per una Flv desiderosa di riscatto e determinata nel dimostrare che quello di Torre Annunziata è stato semplicemente un incidente di percorso. Grande soddisfazione per il team reggino, che da matricola ha ottenuto la qualificazione ai playoff e si misurerà con una delle candidate al salto di categoria: il Volley Reghion ha concluso in quarta posizione il girone E2 con 12 punti ed un bilancio complessivo di tre affermazioni e sette ko. Nelle ultime settimane, le calabresi hanno modificato parte dell’organico con la partenza di Nielsen e gli arrivi del giovane opposto Marcello e del libero Cangemi. Fra le giocatrici più importanti a disposizione del tecnico Davide Monopoli, da citare l’ex Pallavolo Cerignola Ameri, la regista Perata, l’attaccante Varaldo e la centrale La Rosa. Servirà una Ares concentrata e dall’approccio subito intenso per chiarire un divario sulla carta piuttosto evidente, ma in queste gare da dentro o fuori la mentalità è il fattore principale. Muzi e compagne sanno che d’ora in poi è vietato sbagliare e l’ambizione è portare dalla propria parte sin dal match di andata le sorti del confronto.

Nel girone A di serie C, al pala “Dileo” (ore 18) la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola attende l’attuale capolista Sportilia Bisceglie con l’obbligo di provare a vincere per rosicchiare punti sulla zona playoff. La squadra guidata da Davide Castellaneta è reduce dalla felice trasferta di domenica scorsa in quel di Molfetta: lo 0-3 rifilato al Progetto Gio-Mol ha rappresentato il pronto riscatto alla precedente sfida con le prossime rivali. Le adriatiche di Nuzzi comandano la classifica con 27 punti collezionati ed un ruolino di marcia che consta di ben nove vittorie e una sola sconfitta finora: nella gara di andata (disputata come recupero circa dieci giorni fa) lo Sportilia si impose per 3-1 meritando il bottino pieno avendo esibito più grinta e risolutezza rispetto alle cerignolane. Dal canto proprio, le fucsia cercheranno di restituire lo stop del Paladolmen per inseguire una difficile qualificazione alla seconda fase tenendo il discorso aperto il più a lungo possibile. Il terzo posto dista sei lunghezze, con la Star Volley Bisceglie però con una partita da recuperare: va da sé che per la Pallavolo Cerignola è quasi imperativo evitare un’altra battuta d’arresto che a quel punto pregiudicherebbe in maniera alquanto definitiva la possibilità di proseguire la stagione.