Al “Monterisi” il derby tutto gialloblu fra Audace Cerignola e Gravina

E’ pronto ad esibirsi di nuovo fra le mura amiche l’Audace Cerignola, che domani ospita il Gravina nel quadro della 30^ giornata del girone H di serie D. Dopo lo stop forzato di domenica scorsa e il rinvio della sfida a Brindisi (recupero programmato per mercoledì 19 maggio alle ore 16), i ragazzi di Michele Pazienza saranno alle prese con un impegno ostico, perché i prossimi avversari sono in fiducia e in un buon momento di forma. I gialloblu ripartiranno dalla scintillante affermazione di circa quindici giorni fa ai danni del Casarano: un 5-0 senza repliche, in cui una volta ancora sono state evidenziate le caratteristiche migliori e peculiari del Cerignola versione 2020/21. Grande dinamismo e agonismo, una spiccata propensione in fase realizzativa, una squadra nella quale ognuno conosce e applica al meglio il proprio compito tattico. Tutto sommato è stato un peccato non sfruttare l’euforia e la convinzione che la larga vittoria sui salentini aveva portato con sé: ciononostante, con la salvezza virtualmente acquisita e una piccola speranza playoff, l’Audace giocherà con la mente sgombra ma senza rinunciare a togliersi ulteriori soddisfazioni da qui al termine del torneo. Si proverà a far rispettare la legge di un “Monterisi” inviolato nel girone di ritorno, con Russo e compagni capaci di ottenere l’intera posta in palio nelle ultime quattro esibizioni casalinghe.

Sul capitolo formazione, mister Pazienza pare orientato a confermare il 4-2-3-1, modulo utilizzato più spesso in questo spezzone di campionato: ballottaggio Fares-Chironi fra i pali, anche Loiodice aspira ad una maglia da titolare in seguito al rientro in campo contro le “serpi”, smaltito l’infortunio muscolare.

Ha totalizzato 28 punti in classifica il Gravina, con uno score complessivo di sei vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. Quando la situazione non faceva presagire nulla di buono, poco più di un mese fa la svolta è arrivata dalla società con la sostituzione dell’allenatore Gaburro e del ds Maule, rispettivamente con Pasquale De Candia e Fabio Moscelli. I murgiani sono in serie utile da cinque gare (domenica successo 2-0 sul Molfetta), risaliti dall’ultimo gradino all’attuale 14mo posto: in attesa di novità da parte del Dipartimento Interregionale per quanto riguarda il numero delle retrocessioni, di certo questa ascesa permette di guardare con più fiducia al traguardo della permanenza. Numerosi gli innesti apportati durante il lunghissimo mercato: i principali sono l’attaccante Abayian, i centrocampisti Agresta e Toskic. Due gli ex Cerignola nella rosa dell’Fbc: gli under classe 2000 Alfarano (difensore) e Cianci (punta). Una annata decisamente non semplice per il Gravina, a causa di due focolai di Covid-19 che in momenti diversi hanno rallentato le attività, costringendo a surplus di incontri ravvicinati. Il tecnico barese dovrebbe disporre i suoi con il suo marchio di fabbrica, il 3-5-2.

L’ultimo precedente in terra foggiana è datato 8 dicembre 2019, finì 2-2 con le marcature ofantine realizzate da Rodriguez, autore di una doppietta. Calcio d’inizio alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Sassano, della sezione di Padova.