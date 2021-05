Idonei Oss Foggia: ” Il concorso delle stranezze miete nuove vittime”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa a firma degli idonei vincitori del maxi concorso Oss di Foggia, i quali denunciano incongruenze nella gestione della graduatoria e la mancata assunzione per chi ne ha diritto.

Gentile redazione, questa volta a scrivervi sono gli idonei stessi della graduatoria, ormai stanchi della modalità di gestione della graduatoria stessa, che ha portato a uno scorrimento pari a “0” della graduatoria a tempo indeterminato, ma solo incarichi Covid senza sicurezza. La questione che vogliamo portare a conoscenza riguarda l’Asl di Foggia (ricordiamo che il concorso è stato bandito per 2445 unità), durante la fase istruttoria, oltre a riscontrare attestati Oss non validi, e titoli di carriera non validi a livello concorsuale, vi sono state rinunce all’incarico, quindi per colmare il numero dei vincitori si è proceduto a scorrimento degli ultimi collocati nella graduatoria di merito. E qui iniziano i problemi, tutte le aziende sanitarie hanno proceduto dopo assegnazione sedi ad avviare le procedure assuntive dei nuovi vincitori entro i 90 giorni da tale dichiarazione, come prevede la legge, l’Asl Foggia diversamente, asserisce che i vincitori devono essere assunti nel 2022 perché non ha fondi per mettere a bilancio queste nuove nove unità, che chiaramente sono GIA’ state messe a bilancio essendo vincitori, non idonei convocati per scorrimento e quindi rientrano nel Fabbisogno personale 2018-2021. Ma non si tratta di un tentativo isolato, nel luglio 2020 una delibera poi revocata della stessa Asl Foggiana, prevedeva l’assunzione dei vincitori in tre anni.

Come sempre nonostante un diritto acquisito la beffa, i 5 colleghi di febbraio e i 9 di aprile diventati vincitori e quindi hanno il diritto ad essere assunti entro 90 giorni, devono aspettare il prossimo anno per iniziare a lavorare e quindi mantenere le proprie famiglie, l’azienda sanitaria Foggiana cerca di imbeccare una strada che lede i diritti e la dignità delle persone vincitrici di un concorso pubblico, e un mancato rispetto della legge (ricordiamo ancora una volta che le nove unità sono già previste nel bilancio personale 2018/2021), quindi la motivazione dei mancati fondi non regge è al quanto ridicola dal nostro punto di vista. Noi siamo stanchi di queste stranezze che si stanno verificando solo in puglia su questo concorso, per una figura in forte carenza in tutti i presidi, non solo non si procede a far scorrere la graduatoria nonostante i fondi e la crisi pandemica offrendo agli operatori contratti ridicoli, ma anche turni estenuanti a causa della forte carenza, ma ADDIRITTURA si sta negando a padri e madri di famiglia dichiarati vincitori per scorrimento di un “CONCORSO PUBBLICO” all’assunzione a tempo indeterminato entro i 90 giorni previsti. Chiediamo all’Asl di Foggia onde evitare contenziosi legali a procedere all’assunzioni delle 14 unità entro i 90 giorni previsti per legge, e alle autorità governative, presidente della regione Dott. Michele Emiliano, direttore del dipartimento della salute Dott. Vito Montanaro e al direttore generale della Asl di Foggia dott. Piazzola di intervenire affinchè questo avvenga.

Il governo Pugliese, le aziende sanitarie, vantano di aver creato una graduatoria di 14000 persone per una figura quasi inesistente in un territorio cosi vasto, ma la verità che tutti i presidi sono al collasso e le unità presenti non riescono a garantire i Livelli essenziali di assistenza, quindi invece del vanto invitiamo a terminare l’assunzione dei vincitori in maniera celere da parte dell’Asl Foggia e di utilizzare la graduatoria, la guerra contro la pandemia si vince non con le parole, ma con i soldati e quelli MANCANO, quando si parla di sanità, si parla della vita dei cittadini.

IDONEI OSS FOGGIA