Recovery a Cerignola, parla il presidente di Confindustria Puglia

E’ ormai chiaro che la questione Recovery Fund a Cerignola non sarà di facile risoluzione. L’opinione pubblica e la politica locale concordano sul fatto che i 7,8 milioni di euro richiesti dai Commissari per la realizzazione di una pista ciclabile e l’acquisto di autovelox siano progetti “al ribasso” e privi di una qualsiasi visione per il futuro della città.

Ma c’è anche un altro capitolo spinoso: nel documento elaborato dalla Provincia di Foggia dove si riassumono i progetti su cui investire i soldi del Recovery, compare anche uno che riguarda l’Interporto, con Confindustria in veste di stakeholder a chiedere un finanziamento di 64 milioni per il suo rilancio. Nel mentre, poco più di due mesi fa l’interporto viene acquisito dal gruppo Caiaffa per 2 milioni di euro.

Il definitivo passaggio nelle mani dei privati ma soprattutto il passato nefasto della struttura (55 miliardi di vecchie lire buttati per un’infrastruttura che non è mai diventata operativa) hanno fatto sorgere dubbi in merito all’opportunità di investire così tanti soldi e dalla politica sono partite le prime idee di ‘dirottamento’ dei fondi verso altri settori, con Tommaso Sgarro (Noi – Comunità in movimento) in testa a proporre di spostare quei fondi nel settore agricolo o della giustizia.

Ma qual è la posizione degli industriali in merito? Lo abbiamo chiesto al dott. Sergio Fontana – presidente di Confindustria Puglia -, che ritiene invece fondamentale puntare sull’interporto per il rilancio dell’economia locale: “Le potenzialità dell’interporto di Cerignola sono enormi, ma c’è bisogno di metterle a frutto – spiega in nostri microfoni -. La struttura è vicina alle autostrade Bologna-Taranto e Napoli-Canosa e per la sua prossimità allo scalo ferroviario può rivelarsi uno snodo cruciale. La sua posizione strategica fino ad oggi non ha portato alcun vantaggio per gli imprenditori e i lavoratori di Cerignola, ma adesso, se si lavorerà bene, può rivelarsi un’opportunità su cui abbiamo aspettative molto alte”.

L’ottimismo su questo investimento nasce anche dalla fiducia riposta da Confindustria nei confronti della nuova proprietà – “l’interporto di Cerignola è stato acquisito dal gruppo Caiaffa, che è ha dimostrato di saper fare molto bene impressa nel settore edile e della biochimica”, afferma Fontana – a tal punto che il privato e gli industriali hanno già avviato un percorso con interlocutori terzi: “In questi giorni ci sono stati una serie di incontri col CIS di Nola, dove c’è un polo logistico eccezionale che fornisce delle opportunità di lavoro estremamente valide”.

C’è poi la circostanza per cui il passaggio di proprietà è avvenuto proprio mentre si elaboravano i progetti (l’‘infelice inciampo’, come lo ha definito Tommaso Sgarro) ma il rappresentante degli industriali precisa: “Personalmente, non ho avuto contatti con la famiglia Caiaffa. Ma posso assicurare che è stato tutto fatto nel rispetto delle regole e lontano da interessi di lobby”.

Ma, appurato il favore di Confindustria nei confronti di questo investimento, esiste quindi una possibilità che parte dei fondi e non l’intera somma, venga investita in altri settori? Secondo il dott. Fontana c’è ancora troppa incertezza sulla governance per fare questi discorsi: “Siamo ancora a livello di proposte e non sappiamo ancora con certezza se e dove andranno i soldi del Recovery e chi li dovrà assieme MISE”.

La questione quindi è destinata, almeno per adesso, a rimanere in stand-by. Ma a prescindere da quello che si deciderà di fare, secondo Fontana, “l’importante è che nei limiti consentiti dalla legge e dai vincoli europei i fondi vengano utilizzati nel miglior modo possibile: non finanziamenti a pioggia ma investimenti che possano dare ricchezza ai lavoratori e agli imprenditori del territorio, che include non solo Cerignola, ma anche il nord della BAT”. “Ritengo – conclude il presidente di Confindustria Puglia – che la sinergia tra pubblico e privato, laddove ci siano regole di mercato uguali per tutti, sarà molto valida”.