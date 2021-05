Vince a Reggio Calabria (0-3) l’Ares Flv Cerignola: bene l’avvio dei playoff

Parte col piede giusto l’avventura nei playoff promozione di B1 per l’Ares Flv Cerignola, che passa 0-3 a Reggio Calabria sul Volley Reghion (17-25; 14-25; 12-25 i parziali). Coach Breviglieri schiera il 6+1 tipo, composto da: Muzi in regia e Morone sulla diagonale; Martilotti e Ferrara laterali; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Inizio di match piuttosto livellato: dopo un avvio favorevole, la Flv si fa agganciare (4-4) e sul 7-6 arriva il sorpasso cui segue un mini break calabrese, con le locali molto attive in banda. Le ospiti si riportano avanti (9-10) in virtù di alcuni errori avversari, poi ace Muzi per il primo timeout Monopoli: scambi lunghi e punteggio di nuovo in parità, non è facile scardinare la difesa reggina. Si procede di pari passo sino al 14-16 (Morone), poi pallonetto di Ferrara e gran servizio Martilotti: secondo stop Monopoli, l’Ares accelera sfruttando le bordate dai nove metri del suo capitano, mantenendo una distanza che man mano viene incrementata. Alla seconda palla set, una battuta out del Volley Reghion manda le squadre al primo cambio di campo.

Non cambia granché il copione nelle prime fasi del secondo periodo: Cerignola avanti 4-6, Morone firma il 6-9, eppure Reggio Calabria resta più o meno a contatto, difatti il margine non eccede le due-tre lunghezze. Poi lo spunto rossogialloblu che tentano con successo la fuga: muro Neriotti, ace Martilotti (9-16), evidenziando grande determinazione su ogni pallone. Gestisce bene il sestetto ofantino, che archivia la frazione col primo tempo di Neriotti, malgrado la strenua resistenza reggina. Decisa a chiudere il confronto, la Flv piazza subito uno 0-7 nel terzo set: bene Ferrara al servizio, Montechiarini e Morone in prima linea; le ragazze di Monopoli fanno la loro onesta partita, ma la disparità di qualità è evidente, specie quando le cerignolane alzano i giri del motore (11-21). Muzi giostra accuratamente le sue compagne d’attacco, a segno con continuità: nel finale spazio alla giovane Puro, Ferrara mette giù il punto della vittoria.

Una sfida che in alcuni tratti è stata scorbutica per l’Ares, impeccabile poi a saper dosare le forze e spingere quando necessario contro rivali molto orgogliose. Domenica 17 maggio al pala “Dileo” la gara di ritorno, con il team di Breviglieri e Ferrara decisamente favorito per il passaggio del turno.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 2, Morone 10, Martilotti 9, Ferrara 13, Montechiarini 9, Neriotti 13, Puro, Pisano (libero).