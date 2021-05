Allegrini-Malcore e il Cerignola va: Gravina battuto 2-1 in rimonta

Il Cerignola si conferma infallibile sul proprio terreno, conseguendo la quinta affermazione consecutiva: a cadere questa volta il Gravina (2-1) in una partita che sembrava stregata per gli ofantini, andati sotto per una autorete ma mai domi e capaci di confezionare il ribaltone. Pazienza conferma il 4-2-3-1: assente Godano, Loiodice (gran prova la sua) ritrova la maglia da titolare fra i trequartisti, così come Silletti in difesa al posto di Amoabeng, confermato Fares in porta. De Candia schiera i suoi con il 3-5-2: tandem offensivo Cianci-Abayian, c’è Messori in mediana. E’ la squadra di casa a condurre le danze fin dai primi minuti: al 12′ Loiodice imbecca Manzo, la cui torsione di testa per poco non inquadra il bersaglio grosso. I murgiani sono cortissimi e racchiusi in trenta metri, disponendosi a cinque in fase di non possesso: pochi spazi per l’Audace, anche se in ripartenza le occasioni non mancano: al 23′ Achik ben servito al limite dell’area si libera di Gilli, ma sul più bello calcia abbondantemente alto col mancino da posizione ottimale. Quattro minuti più tardi, Malcore fa tutto bene, si accentra dalla sinistra e indirizza verso la porta, Martellone mette il gambone e salva gli ospiti. Su altro rapidissimo capovolgimento di fronte, Achik serve al centro Muscatiello che però cicca letteralmente il pallone, vanificando un’altra interessante azione offensiva. Si va all’intervallo a reti inviolate, con i gialloblu locali ampiamente meglio degli avversari.

La ripresa si apre come peggio non ti aspetti: al 48′, il Gravina su manovra insistita giunge ad un traversone di Messori dalla destra, Manzo di testa in area piccola a contrasto con Abayian insacca Fares per un clamoroso e incredibile autogol. Baresi avanti nell’unica (e nemmeno poi tanto limpida) occasione creata, il Cerignola non si perde d’animo e subito si riversa nella metà campo avversa. Difetta di precisione nell’ultimo passaggio l’undici ofantino, difesa del Gravina in affanno in più circostanze: al 68′ il meritato pari con l’inzuccata vincente sul palo lungo di Allegrini su cross pennellato da Loiodice. Calcio di rigore per l’Audace al 74′: Malcore sterza con gran classe su De Gol che lo stende, dal dischetto l’attaccante sceglie la potenza solo che la sfera è alta sulla traversa. Poco più tardi (78′), nuovo penalty per i cerignolani, a causa di un tocco di mano gravinese: stavolta Malcore torna implacabile, spiazza Martellone e tocca quota 17 nella classifica marcatori. Finale di sofferenza perché il team di De Candia prova a tornare in parità, senza impensierire veramente Fares: di contro, Malcore in contropiede all’88’ tira alto, stessa sorte a recupero inoltrato per il subentrato Barrasso.

Il Cerignola sale a quota 43 punti, dimostrando qualora ce ne fosse ancora bisogno, compattezza e spirito di squadra di assoluto valore: mercoledì si torna in campo nel recupero di Brindisi e, in caso di ulteriore successo, la banda Pazienza potrebbe davvero strizzare l’occhio ai playoff.

AUDACE CERIGNOLA-GRAVINA 2-1

Audace Cerignola (4-2-3-1): Fares, Silletti, Manzo, Allegrini, Russo, De Cristofaro (59′ Amabile), Esposito, Achik (85′ Barrasso), Muscatiello, Loiodice, Malcore (89′ Verde). A disposizione: Guarnieri, Acampora, Ciafardini, Amoabeng, Nardella, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Gravina (3-5-2): Martellone, De Gol (73′ Perez), Chiavazzo, Gilli, Ben Khalek (61′ Bisconti), Messori, Toskic (80′ Gjonaj), Chiaradia, Terrevoli (85′ Alfarano), Cianci (69′ Cappiello), Abayian. A disposizione: Pakgratis, Nocerino, De Feo, Gjini. Allenatore: Pasquale De Candia.

Reti: 48′ aut. Manzo (G), 68′ Allegrini, 78′ Malcore (rig.).

Ammoniti: Loiodice, Amabile (AC); De Gol, Gilli, Cappiello (G).

Angoli: 4-1. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

Nota: Malcore (AC) calcia alto un rigore al 75′.

Arbitro: Sassano (Padova). Assistenti: Boato (Padova)-Morsanuto (Portogruaro).