Giallo libera tutti. Come se nulla fosse accaduto nei mesi scorsi

Proprio così. Come se nulla fosse accaduto nei mesi scorsi. La prima settimana di zona gialla ci restituisce questo. E, senza voler colpevolizzare nessuno, comprendendo la voglia di uscire di molti, non si può accettare il libera tutti. Sopratutto se l’obiettivo è guadagnare ogni giorno di più un pizzico di normalità.

Settimana di ripartenza, conclusa con una sabato d’anarchia. Lo dicono le cronache. Bari, Foggia, ma anche tutte le cittadine minori hanno visto oltre la gente in strada passeggiare, gli assembramenti. Puntuali i controlli delle forze dell’ordine per monitorare la situazione, per evitare gli assembramenti e mantenere il rispetto delle norme anti covid.

Perché le regole non cambiano, anche se è concessa a tutti qualche libertà in più. La distanza, la mascherina sono ancora attualità stringente di questi giorni. Anche se i dati sono in calo, anche se si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel.