La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola batte la capolista: 3-0 allo Sportilia Bisceglie

Convincente vittoria delle pantere Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che sul parquet amico del PalaDileo ieri sera hanno domato per 3-0 Sportilia Bisceglie. La formazione allenata da Davide Castellaneta ha così riscattato l’opaca prova del 5 maggio proprio contro il team biscegliese, ottenendo la seconda vittoria consecutiva dopo l’affermazione di domenica scorsa contro il Progetto GioMol. Per le fucsia sugli scudi decisamente tutto il collettivo, che ha dimostrato grande carattere e determinazione contro una formazione forte e posizionata nei piani alti della classifica. Con questa vittoria interna, la Pallavolo Cerignola consolida il quarto posto e sale a quota 21 punti in graduatoria, a -6 lunghezze dal duo biscegliese Star Volley e Sportilia. Prossimo impegno delle pantere mercoledì prossimo, 19 maggio, in trasferta, quando andrà in scena il recupero della 11^ giornata contro la Polis Corato.

