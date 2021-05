Domani Pallavolo Cerignola in campo a Corato nel recupero contro la Polis

Secondo impegno nel giro di pochi giorni per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che domani sera saranno di scena a Corato per il recupero della 11° giornata di ritorno. Dopo la bella vittoria per 3-0 di sabato al PalaDileo contro Sportilia Bisceglie, Romanazzi e compagnia dovranno affrontare la Polis allenata da Annagrazia Matera, tornata in campo solo ieri proprio contro Sportilia (3-0 per le locali biscegliesi) dopo quasi due mesi per via delle problematiche legate al Covid-19 che hanno tenuto lontana dal parquet la formazione coratina. Occasione propizia, quella di domani, per la Pallavolo Cerignola di dare seguito al buon momento e cercare di centrare la terza vittoria consecutiva dopo le affermazioni contro GioMol e Sportilia Bisceglie. Primo servizio fissato alle 19:00 di domani, mercoledì 19 febbraio, presso il Tensostatico Comunale di Corato. Dirigeranno la gara gli arbitri Nibali e Ayroldi.

Condividi questo articolo: