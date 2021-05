Cosa serve per affittare casa senza spiacevoli sorprese

Anche se il momento non sembra dei migliori, decidere di mettere a rendita un secondo immobile di proprietà, affittandolo a studenti e lavoratori, rimane sempre un’idea vincente per crearsi una seconda fonte di reddito. Perchè questo avvenga e, soprattutto, fili liscio come l’olio, è importante seguire alcuni accorgimenti necessari a rendere appetibile la propria casa e individuare gli inquilini giusti. La volontà di mettere in affitto un appartamento non basta a portare a sé i migliori locatori presenti sulla piazza. Per assicurarsi un buon mercato, è importante partire dalla preparazione dell’immobile, al miglioramento delle sue condizioni e alla giusta promozione.

Innanzitutto bisogna assicurarsi di essere in linea con quanto previsto dalla legge. Questo vale soprattutto per gli impianti e per il possesso della Certificazione di Efficienza Energetica, ormai obbligatoria. Questa serve ad attestare i consumi necessari per mantenere costante la temperatura di un appartamento, sui 19°, sia in estate che in inverno. Possederla, vuol dire anche avere la possibilità di incrementare il valore del canone mensile. Oltre a questo, poi, è importante mantenere un alto livello di igiene dell’immobile e la massima funzionalità. Questo vale soprattutto se si intende affittarlo già completo di arredi. Dare una rinfrescata alle pareti, mantenere pavimento e mobili puliti è il primo biglietto da visita per attirare nuovi e seri inquilini. Anche gli arredi devono essere sobri, funzionali, adatti alla personalizzazione da parte dell’inquilino. Dopo aver messo a posto l’immobile è bene metterlo sulla piazza curando bene l’annuncio e assicurandogli la massima visibilità.

In questo senso, le piattaforme online dedicate agli annunci, possono tornare molto utili, sia come vere e proprie guide al miglior modo per mettere in locazione il proprio appartamento, sia in termini di servizi offerti ai proprietari. Il sito Zappyrent, in questo senso, mette a disposizione dei proprietari tutto il suo know how, sia attraverso la sua guida su come affittare casa, sia offrendo il proprio spazio e il proprio supporto per ottimizzare tutta la procedura. Il portale online consente, infatti, ai locatari di pubblicare gratuitamente il proprio annuncio e gestisce al posto loro tutta la procedura di locazione a costi molto più contenuti rispetto a una tradizionale agenzia immobiliare. Solo a titolo esemplificativo, Zappyrent offre massima visibilità agli annunci pubblicati, consente di gestire la trattativa con gli inquilini e la prenotazione dell’immobile direttamente online, senza necessità di incontrarsi di persona e si occupa anche di tutti i pagamenti. A cadenza fissa mensile, infatti, viene accreditato sull’account del proprietario il canone concordato con l’inquilino, anche a prescindere dalla puntualità di quest’ultimo. Si tratta di una delle tante misure che rientrano nella speciale Protezione Zappyrent a tutela dei proprietari.

Anche la selezione degli inquilini viene effettuata con estrema cura. Già a monte della ricerca, da parte dell’inquilino, Zappyrent gli consente di settare specifici parametri che servono a lui per circoscrivere i risultati e ai proprietari per far si che le proposte vengano visualizzate dal giusto target di inquilini potenzialmente interessati. A questi infine viene attribuito un punteggio di affidabilità, in base a specifiche garanzie, che permettono ai proprietari di selezionare solo gli inquilini ritenuti più credibili e degni di fiducia. Con questi semplici accorgimenti e l’utilizzo dei giusti strumenti, affittare casa può diventare un gioco da ragazzi anche in piena pandemia.