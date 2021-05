Facile affermazione a Corato per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola passano contro la Polis Corato e vincono il secondo impegno di campionato in pochi giorni. Nel recupero della 11° giornata di campionato in quel del Tensostatico di Corato, contro una Polis rientrata in campo dopo due mesi di stop per i casi covid che hanno attanagliato a lungo il team allenato da Annagrazia Matera, le fucsia di Davide Castellaneta hanno regolato la compagine locale per 3-0 (13-25; 11-25; 15-25) e salgono a quota 24 punti in classifica, consolidando la quarta posizione del girone A. Alla Polis Corato il nostro ideale abbraccio per le mille problematiche legate al Covid-19 che hanno messo a dura prova la stagione delle coratine. Prossimo impegno per le pantere sul parquet amico, sabato 22, quando al PalaDileo sarà di scena Star Volley Bisceglie.

