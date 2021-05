L’Ares Flv cerca il pass per il secondo turno playoff, c’è il ritorno con Reggio Calabria

Un weekend di non poco conto per il volley nostrano: in calendario due sfide importanti per il prosieguo della stagione per Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, entrambe in casa. Nel campionato di serie B1, domenica (ore 17.30) si disputerà la gara di ritorno del primo turno playoff, con le ragazze del duo Breviglieri-Ferrara che riceveranno il Volley Reghion Reggio Calabria. Nel match di andata di sabato scorso, le ofantine si sono imposte per 0-3 uscendo nettamente alla distanza, riuscendo ad avere la meglio su una formazione che specie nel primo set qualche grattacapo l’aveva creato: sciolta la tensione, le rossogialloblu hanno palesato il miglior tasso tecnico rispetto alle reggine. La qualificazione sembra essere ormai una formalità, anche se non bisogna mai abbassare la guardia nonostante la vistosa differenza fra i due organici. Alla Flv basterà conquistare due set per assicurarsi il passaggio al successivo step, poiché si considerano i punteggi come se si giocassero gare di campionato: in caso di una vittoria ciascuno (da tre o due punti) si andrebbe al golden set. La vincente di questo confronto si incrocerà poi con chi avrà la meglio fra Givova Fiamma Torrese e Sanitaria Sicom Messina. Contro il Volley Reghion dunque una opportunità per preservare l’imbattibilità interna stagionale e infondere energia positiva per il prosieguo del cammino verso la promozione in A2.

Ultima chiamata playoff invece ad attendere domani, sempre al pala “Dileo” (ore 18), la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola: dall’altra parte della rete la Star Volley Bisceglie, che condivide il primato in classifica con le cugine dello Sportilia. Missione complicatissima per il sestetto guidato da Davide Castellaneta, al quale restano due sfide per concludere la regular season: bisogna conquistare sei punti e mettere pressione a Potenza (attualmente terzo), che però deve recuperare una gara con il fanalino di coda Corato. In ogni caso le fucsia sono in un momento propizio ed arrivano sulla scia di tre affermazioni consecutive, fra cui il netto 3-0 allo Sportilia e, più di recente, lo 0-3 nel recupero di Corato mercoledì sera. Il team adriatico ha riportato solo una sconfitta nel torneo finora in undici turni, unica circostanza in cui ha ceduto dei set, poiché le vittorie sono arrivate tutte per 3-0. Com’è noto, la partita di andata non si disputò per il rifiuto della società ofantina a svolgere l’incontro ritenendo non fossero stati rispettati i protocolli anti Covid previsti, con la Fipav regionale ad infliggere poi la sconfitta a tavolino. Capitan Nuovo e compagne cercheranno certamente una prestazione di gran livello per cogliere un successo di valore e per provare un’impresa quasi impossibile: l’obiettivo è dare tutto, per non avere rimpianti al termine del torneo.