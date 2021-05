Prende forma il direttivo locale dell’Udc in vista delle amministrative

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del commissario cittadino dell’Udc, Zoraide Lasalvia: in esso si rendono note alcune nomine del direttivo del partito centrista, in vista delle amministrative a Cerignola. Di seguito il testo integrale.

Sempre nel segno del rinnovamento e delle riforme il Commissario cittadino Zoraide Lasalvia prosegue il suo cammino aggiungendo un altro importante tassello determinante per la sfida del futuro. Una sfida non certo facile per una città che ha vissuto le passate esperienze secondo logiche ben lontane dalle reali necessità del territorio e non sempre realmente rappresentativo del tessuto sociale. Per tali ragioni, l’UDC di Cerignola preannuncia di esporre a breve il suo progetto per la città e intanto comunica la nomina dei primi componenti del direttivo proprio nel segno della maggiore rappresentatività e delle pari opportunità, ossia componenti che parteciperanno ognuna con le proprie competenze per ricostruire il futuro della città. Sono così nominate la dott.ssa Stefania Fiore, giovane psicologa già impegnata nel sociale, a Responsabile degli affari sociali; Responsabile del settore cultura e spettacolo Martha Fabbricatore, ballerina presso il teatro San Carlo di Napoli; Responsabile del settore commercio Grazia Doria, Marina Lenoci al turismo e alla promozione del territorio. Un segnale importante per la città che prende il proprio impulso dal mondo femminile e che guarda al futuro nell’interesse di tutte le categorie.