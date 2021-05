Spazzola sonica per viso: cos’è e come si utilizza

Da diverso tempo il mercato offre la possibilità di acquistare prodotti in grado di migliorare la nostra skincare quotidiana. Uno degli strumenti più interessanti che abbiamo a disposizione in questo periodo sono le spazzole per il viso del marchio FOREO. Questo dispositivo è uno strumento cosmetico essenziale nella vita di tutti i giorni in quanto aiuta a rimuovere punti neri, impurità e cellule morte accumulatesi, oltre che tracce di trucco con una facilità semplicemente inedita rispetto al passato.

Una vera rivoluzione dunque per la pulizia del viso, a cui potrai permettere di presentarsi molto più fresco e luminoso senza doverti sottoporre a chissà quale trattamento in chissà quale apposito centro. Se sei una persona che ama prendersi cura del suo aspetto, una spazzola per la pulizia facciale non può assolutamente mancare tra i tuoi accessori per il viso.

Le spazzole per la pulizia del viso esistono sul mercato da tempo, ma in principio i modelli erano solo del tipo manuale e i risultati seppur efficaci non erano comparabili a quelli ottenibili attraverso un trattamento professionale. Con l’introduzione delle spazzole per il viso con funzionamento elettronico tutto è cambiato

La spazzola FOREO Luna 3, ad esempio, vi permette di pulire il viso in maniera approfondita e rapida al tempo stesso. Vi basterà infatti un solo minuto per offrire alla pelle una detersione mirata ed efficace, degna di una vera esperta. Questo perché le pulsazioni T-Sonic di cui è dotato il dispositivo, permettono di andare a fondo e garantire una pulizia più profonda rispetto a quella manuale, andando così a eliminare con facilità impurità, sebo in eccesso e cellule morte e assicurando un assorbimento ottimale dei prodotti che la vostra skincare quotidiana richiede.

Sono ben 8.000 le pulsazioni al minuto che Luna 3 garantisce, e 16 le diverse intensità tra cui si può scegliere, regolabili comodamente dalla app, come vedremo meglio nei punti successivi.

L’efficacia del dispositivo è poi garantita da alcuni upgrade che rendono l’esperienza della pulizia del viso ancora più completa e meticolosa: la superficie dei punti di contatto è stata infatti ingrandita e questi ultimi sono stati allungati e resi più morbidi per offrire morbidezza e un tocco vellutato, che, oltre ad essere utile, risulta anche piacevole, quasi come una coccola.

Infatti, il silicone di cui si compone il dispositivo non solo è stato reso più morbido del 30%, ma è anche 35 volte più igienico rispetto alle setole di nylon; è inoltre senza BPA e ftalati e risulta adatto a tutti i tipi di pelle.Come già anticipato, oltre alla funzione pulizia viso, FOREO Luna 3 dispone anche di una piacevolissima modalità “massaggio”.

Quattro differenti tipi di massaggi rassodanti, da selezionare a piacimento tramite la app, e tutti mirati a diminuire i segnali di invecchiamento o affaticamento della pelle grazie alle delicate pulsazioni T-Sonic.

Le 4 diverse tipologie di massaggio toccano 4 diverse aree fondamentali del nostro viso: contorno occhi, contorno labbra, contorno viso e collo, una zona spesso sottovalutata e poco esplorata, ma di fondamentale importanza.