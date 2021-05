Nuova trasferta per l’Audace Cerignola, match insidioso ad Aversa

Ancora una trasferta per l’Audace Cerignola, domani in quel di Aversa per il turno numero 31 del girone H di serie D. Nel recupero di mercoledì, i ragazzi di Michele Pazienza sono stati sconfitti 2-1 dal Brindisi, in un match che ha lasciato parecchio amaro in bocca. Dopo un primo tempo non certo esaltante, nella ripresa gli ofantini erano stati bravi a tornare in partita, a riportarsi in parità e ad avere perfino l’opportunità per passare in vantaggio: poi, però, una decisione alquanto dubbia del direttore di gara nel corso del recupero ha concesso un rigore ai messapici che hanno incamerato i tre punti. Così perfetto e implacabile nell’ultimo periodo fra le mura amiche, balbettante e a mani vuote in trasferta: sono tre i viaggi senza punti per i gialloblu, che vedono assottigliarsi le chance per inseguire un insperato quanto incredibile quinto posto, se solo si pensa a come era iniziata la stagione. Come ribadito dal ds Di Toro in un intervento televisivo, l’unico reale e veritiero obiettivo annuale era la salvezza, arrivata con tranquillità e con numerose giornate di anticipo. Ora, nei quattro turni che restano al termine della regular season, l’ambizione è fare comunque il meglio possibile per concludere il campionato nella parte sinistra della classifica. Si passerà da una squadra in lotta per la salvezza ad un’altra: anche i prossimi avversari sono pienamente coinvolti nella zona retrocessione e vorranno sfruttare il fattore campo; di contro, l’Audace vuole riscattare il ko dell’andata, con i campani ultimi a violare al momento il “Monterisi”.

Potrebbe avere diversi dubbi in formazione, mister Pazienza: sicuro assente lo squalificato Achik (due giornate inflitte dal giudice sportivo per l’espulsione a causa di proteste mercoledì in occasione del penalty ai biancazzurri), il cui posto dovrebbe esser preso da Godano. Da valutare le condizioni di Allegrini e De Cristofaro: il primo si gioca una maglia con Silletti, se il centrocampista non recupera, spazio eventualmente a Barrasso o Spinelli.

Il Real Agro Aversa ha totalizzato 30 punti ed occupa la tredicesima piazza: il bilancio complessivo parla di otto vittorie, sei pareggi e sedici sconfitte, l’ultima nel precedente turno di misura a Bitonto (2-1). Con la conferma da parte della Lnd delle sole due retrocessioni in Eccellenza, i normanni visto il risultato del “Fanuzzi” sono stati abbondantemente trascinati nelle sabbie mobili. Per i granata sarà fondamentale fare risultato, per tenere a distanza le dirette concorrenti: il fatto poi di aver potuto preparare la partita per l’intera settimana un fattore potenzialmente favorevole. Il tecnico De Stefano dovrà fare a meno dello squalificato Chianese, secondo miglior cannoniere del team casertano: probabile schieramento il 3-5-2, anche se non si esclude un modulo più offensivo.

Il precedente più recente ad Aversa per il Cerignola risale al 29 ottobre 2017: affermazione gialloblu per 1-2, con le reti di Gambino e Longo (su rigore). Calcio d’inizio allo stadio “Augusto Bisceglia” alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cosseddu, della sezione di Nuoro.