Il volontariato scende in campo per la protezione dei minori dalla microcriminalità

Il Patto cittadino “Ethic live” di Cerignola (FG), il Garante del Minore del Consiglio Regione-Puglia dott. Ludovico Abbaticchio, il vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano S.E. mons. Luigi Renna alla presenza del Rappresentante Commissione straordinaria dott.ssa Chiara Fares presentano alla stampa il Progetto triennale di ricerca-azione “Insieme per Legalità e Cultura” è stato pianificato per rispondere ai bisogni di tutela di bambini e adolescenti particolarmente esposti ai condizionamenti ambientali della devianza, ai diritti mancati di tali minori a rischio nei quartieri più periferici e per il bene-essere di tutti in Città. Sarà condotto nei luoghi formativi e nel territorio di Cerignola in collaborazione con le Istituzioni laiche regionali e locali, con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, grazie alle attività delle Associazioni del Patto etico svolte da cittadini volontari ed esperti che avranno cura dei minori nel settore della legalità e della cultura. Il percorso avrà il supporto della ricerca scientifica e sarà affrontato secondo il range studiato dall’Università sulle problematiche situazionali dei minori a rischio microcriminalità, con programmi e modalità operative di rete concordati e rispondenti alle finalità formative relative alle conoscenze e al rispetto del territorio, alla legalità e all’applicazione della stessa nella vita quotidiana.

Modera prof.ssa Italia Buttiglione (Referente del Piano di quartiere e del Patto etico). Rispondono alle domande dei giornalisti, oltre ai Soggetti Istituzionali presenti, i seguenti esponenti del Patto e promotori del Progetto:

Roberto Ferraro, Presidente Della Coop. di quartiere Nuova Alba

Salvatore Mininno, Dirigente dell’Ist. Tecnico Econ. “Dante Alighieri“ di Cerignola

Domenico Rosati, Referente del progetto per A.N.F.(Sindacato degli avvocati del Tribunale di Foggia)

CC (q) Giandonato Totaro, Presidente sez. locale Associazione nazionale dei Carabinieri

Antonio Vannella, educatore di strada e Presidente della Coop. “Salute, cultura e Società”

Breve Conclusione