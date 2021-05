Centrodestra, centrosinistra e civici: la corsa dei “troppi” candidati

Prende il via la corsa dei “troppi” candidati in un’elezione che potrebbe avere verosimilmente un gran numero di pretendenti; da destra a sinistra, dai già civici ai nuovi civici. Sarebbero al momento – nell’incerto clima pre candidature – più di 6 i candidati in campo. Naturale che con il passare dei giorni si farà sintesi.

CENTRODESTRA Con Gianvito Casarella in pole non è assicurata l’unità di moderati e sovranisti. I fedelissimi di Antonio Giannatempo sarebbero pronti alla scissione: il desiderata è la candidatura unitaria, senza se e senza ma, del ginecologo. Ma anche da Forza Italia si starebbe spingendo per il nome di Antonio Grillo. L’UDC e il Nuovo PSI invece sono alla finestra, in attesa di possibili sviluppi. La Lega qualora non ci fosse unità su Casarella potrebbe proporre un proprio nome, forse anche differente rispetto a quello di Vincenzo Specchio. Poi c’è Francesco Decosmo, che ha incassato il placet di un pezzo della Lega. Potrebbe essere lui uno dei candidati a destra, vestito di civico.

CENTROSINISTRA Lapalissiana la strategia Pd, ossia proporre Maria Dibisceglia, salvo poi “sacrificarla” sull’altare dell’unità della coalizione – leggasi “convergenza su Francesco Bonito” -. Un progetto parso fin da subito poco efficace. L’ex-magistrato a parere dei democrats unisce, ma già all’interno della stessa compagine dem non sarebbero tutti convinti. C’è Tommaso Sgarro, su cui confluisce un gruppo consistente (ex-Pd) e una frangia civica, tutti uniti nell’associazione “Noi”. L’ex-candidato sindaco del centrosinistra (2015) sarebbe pronto per riprovarci. Nel derby tra Sgarro e il “nome” Pd è spuntato Michele Romano; se non ci fosse unità il medico sarebbe pronto a ufficializzare la propria discesa in campo come Sindaco. Lo stesso farebbe, senza nome unico, il Movimento 5 Stelle, optando per Lucia Lenoci.

CIVICI Franco Metta è il candidato che proverà a farsi riconfermare Sindaco dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose. Salvo eventuale incandidabilità (che potrebbe arrivare). Ma anche in tal caso ci sarebbe un “mettiano” a guidare la seconda edizione della “coalizione del cambiamento”. La posizione di Rino Pezzano è una incognita al momento. Mentre alcuni ex-forzisti potrebbero sostenere convintamente Metta con una propria lista.

Il toto nomi è in corso da mesi, le ufficialità ancora poche. Nelle scorse settimane numerosi gli incontri sui vari fronti. E anche in questo week-end ci saranno nuovi appuntamenti. I dialoghi fitti e continui puntano a far sintesi. Seppure, fino ad oggi, hanno solo complicato e spaccato i fronti.