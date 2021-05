Interdittiva antimafia per una società del gruppo Balestrieri, che controlla Tekra

La Balestrieri appalti srl, società con sede a Gragnano operante nel settore della gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e appartenente alla stessa holding che controlla Tekra (la Balestrieri holding, n.d.r.), è stata rimossa dalla white list della Prefettura di Napoli a seguito di un’interdittiva antimafia. In questa lista vengono registrate le imprese che operano in settori considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come per appunto il trattamento dei rifiuti urbani, ma delle quali si certifica il loro essere ‘pulite’, col vantaggio per gli iscritti di non dover richiedere la certificazione antimafia per poter partecipare alle gare d’appalto pubbliche o comunque per lavorare con amministrazioni ed enti pubblici, o con società private concessionarie di opere pubbliche.

Il diniego della Prefettura di Napoli, deciso lo scorso 21 maggio, parrebbe scaturire, come ricostruiscono le cronache locali, dalle risultanze investigative inoltrati ai funzionari della prefettura partenopea. Tuttavia, almeno per il momento, le altre società del gruppo, e quindi anche Tekra, operante a Cerignola, non siano interessate da alcun provvedimento interdittivo.