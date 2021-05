La Pallavolo Cerignola si congeda con una vittoria, 3-0 al Foggia Volley

Si è conclusa ufficialmente ieri sera la stagione 2020-2021 in casa Pallavolo Cerignola dopo il 3-0 casalingo nel derby contro il Foggia Volley. In una partita che ha avuto ben poco da dire, le note positive in casa fucsia sono stati senza dubbio gli esordi con la maglia fucsia delle pantere di Alessia e Beatrice Marinelli (rispettivamente classe 2004 e classe 2007), sorelle e prodotti del settore giovanile cerignolano. Con la vittoria ottenuta sulla formazione foggiana, il sestetto capitanato da Vanessa Nuovo chiude il campionato al quarto posto in classifica con 28 punti all’attivo non riuscendo, purtroppo, a staccare il pass per i playoff promozione in B2. In una stagione particolare e complicata, dovuta all’emergenza Covid, tutta la Pallavolo Cerignola ha dimostrato grande organizzazione e serietà nel rispetto dei protocolli. Al di là dei risultati del campo. Ora il rompete le righe per ricaricare le pile in vista della prossima stagione.

