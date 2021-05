Omicidio Donato Monopoli: attesa a luglio la sentenza

Si chiede giustizia da tempo per la morte di Donato Monopoli – picchiato a morte e deceduto dopo 7 mesi di coma – ma la sentenza pare essere vicina. Nel pomeriggio di oggi la discussione dei difensori. Sul banco degli imputati i due foggiani Michele Verderosa e Francesco Stallone; sono accusati di omicidio volontario aggravato. Ad aprile scorso l’opzione del rito abbreviato, per ottenere lo sconto di un terzo della pena.

La difesa ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Per i Pm invece è omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Da qui la richiesta di 30 anni di reclusione. Prossima udienza prevista per il 9 luglio; all’ordine del giorno le repliche e la lettura del dispositivo.