Il Presidente del GAL Tavoliere si congratula con Mons. Luigi Renna

Felicitazioni e auguri per questo importante e delicato incarico elettivo giungono dal Presidente del Gal Tavoliere, Francesco Capacchione, per la nuova responsabilità affidata a Mons. Luigi Renna, Vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano al termine dei lavori dell’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che lo ha eletto alla guida della Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. «Con questo importante incarico elettivo – commenta il Presidente – Mons. Luigi Renna conferma di essere una meravigliosa risorsa non solo per questo splendido Territorio. In rappresentanza del partenariato socio-economico di questo Territorio ho avuto il piacere di apprezzarne da vicino, l’estrema sensibilità nell’ascolto che unitamente alla sua profonda formazione teologica, sono certo, illumineranno il suo Magistero al servizio della comunità. Nello svolgere il delicato ruolo di facilitatori dello Sviluppo economico e sociale di questo Territorio, confermando tutta la ns. dedita collaborazione al servizio della comunità, rinnoviamo la ns. disponibilità a operare per il bene comune».

