Semifinali playoff, l’Ares Flv Cerignola va a Messina per sfidare la Sicom Akademia Sant’Anna

E’ in programma domani, con inizio alle ore 17 al pala “Tracuzzi” di Messina, la semifinale di andata playoff del campionato di serie B1 femminile: di fronte le padrone di casa della Sicom Akademia Sant’Anna e l’Ares Flv Cerignola. Il sestetto allenato dal duo Breviglieri-Ferrara si è sbarazzato facilmente nel primo turno del Volley Reghion Reggio Calabria, infliggendo un doppio 3-0 in un abbinamento fortemente sbilanciato a causa della disparità delle rose in campo. L’aspetto principale che i tecnici però possono sottolineare come il più positivo è il giusto atteggiamento che la squadra ofantina ha esibito in entrambe le sfide e, specie nella gara di ritorno, ad imporre fin da subito la propria forza. Il confronto con le siciliane sarà di tutt’altro tenore, come si evince dai numeri della Sicom: secondo posto nella stagione regolare nel girone E2 con 20 punti ed un bilancio di sette affermazioni e tre sconfitte; in più l’eliminazione nel turno precedente di una rivale insidiosissima quale la Fiamma Torrese, piegata attraverso due partite tiratissime e terminate con altrettanti tie break appannaggio delle peloritane.

Il team guidato in panchina da Nino Gagliardi annovera alcune giocatrici di certo temibili: dalle registe Giordano e Rotella alle attaccanti Escher, Iannone e alla centrale Composto. Terminata la regular season, c’è stato anche un nuovo innesto in posto 4, la laterale Ferro che aveva iniziato l’annata a Modica. Per come è arrivata la qualificazione, la formazione sicula non manca di certo in tenacia e carattere, e può contare sul fatto che la pressione è spostata dalla parte cerignolana. Dal canto suo, l’Ares Flv ha tutte le carte in regola per proseguire verso l’obiettivo fissato, consapevole che tutte le avversarie sono disposte a mettere in campo il 110%: Martilotti e compagne devono saper far fronte ai momenti difficili durante il gioco e far fruttare l’elevato potenziale a disposizione in prima linea. Ad ogni modo, sarà un match intenso e tutto da seguire, le rossogialloblu proveranno a partire al meglio in una semifinale apertissima.