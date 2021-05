Una granitica Ares Flv Cerignola si impone a Messina sulla Sicom (0-3)

Nella semifinale di andata dei playoff promozione, grande vittoria dell’Ares Flv Cerignola in casa della Sicom Akademia Sant’Anna Messina: è 0-3 per le ragazze di Breviglieri e Ferrara (21-25; 15-25; 23-25 i parziali). Il tecnico schiera il 6+1 abituale con: Muzi in regia e Morone opposto; Martilotti e Ferrara laterali; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Gagliardi risponde con: Giordano al palleggio e Iannone fuorimano; Escher e Ferro di banda; Composto e Bilardi sottorete e Giudice in difesa. Molta tensione nei primi scambi, le padrone di casa avanti 6-2 anche a causa di diversi errori di misura delle ofantine, ne segue un altro per il 7-2 e Breviglieri interrompe il gioco. Molte battute fuori misura delle ospiti, così ci si affida alle palle corte: muro di Ferrara, la Flv si avvicina sul 9-7 ed anche se le peloritane concedono qualcosa, Escher mantiene lo scarto sul +4 (13-9), cui risponde Morone con un attacco ed un ace (13-11). Ferrara accorcia ancora, da lì in poi si accende la scintilla in casa Ares: servizio vincente di capitan Martilotti ed è aggancio, murone di Neriotti (14-15), nuovo ace Martilotti, Ferrara e ancora Neriotti per un break strepitoso (14-18). La Sicom però ritorna in scia (18-20) mettendo in fila tre punti, sale in cattedra Ferrara e si sblocca Montechiarini, poi Morone in diagonale: lo stesso opposto alla quarta opportunità consegna il primo set alle cerignolane.

Al rientro dalla pausa la Flv conduce di misura (3-5), pur nelle difficoltà di un servizio incostante: poi è 3-8 (Morone su Escher) e il sestetto ospite scappa via (ace Ferrara, 5-12 e timeout Gagliardi). Il duo Ferrara-Neriotti porta le rossogialloblu al largo (5-17): frazione ormai segnata, Cerignola rallenta un po’ ma gestisce il divario; ben nove palle set, Martilotti gioca con le mani avversarie ed è 0-2. Continua a comandare la formazione ofantina (1-4), Gagliardi prova a mischiare le carte cambiando l’opposto per la seconda volta: torna solida la battuta foggiana e punteggio sul 3-7; le messinesi provano a ricucire, sul 5-10 stop del coach di casa. Molto concreta anche la fase a muro della Flv (Montechiarini nello specifico) e subentra nella Sicom un po’ di scoramento (5-13), prima di un contro break doppiato a stretto giro dall’Akademia Sant’Anna (13-14, con ottimo turno al servizio di Bilardi). Periodo riaperto, si gioca sui cambipalla e sui nervi: strappo rossogialloblu quando si ripresenta Martilotti dai nove metri (16-20), presto colmato interamente da Messina (punto Boffi), che poi si porta davanti sul 22-21. Finale palpitante, Montechiarini sorpassa, poi fallo di posizione per il 22-24, Escher manda a rete l’attacco per la vittoria di Cerignola.

E’ una Ares Flv granitica, che ottiene il terzo successo per 3-0 in questi playoff e dimostra una caratura tecnico-tattica davvero di altissimo livello: anche quando le cose non vanno propriamente per il verso giusto, la capacità di reagire e superare le pause di riflessione sono lo specchio di una qualità che in alcuni frangenti oggi è stata esplicitata al meglio. Si torna dalla lunga trasferta sicula con un ottimo risultato e una iniezione di convinzione non trascurabile, in previsione del ritorno al pala “Dileo” in programma domenica prossima, 6 giugno.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 1, Morone 15, Martilotti 10, Ferrara 9, Montechiarini 6, Neriotti 10, Pisano (libero).