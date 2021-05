A maggio il Covid molla la presa: -22mila in Puglia, -333 a Cerignola

Il Covid, dopo aver complicato la situazione in Puglia negli ultimi mesi sta finalmente mollando la presa. Maggio è stato il mese del dietrofront. Dai 47592 positivi del 30 aprile ai 25683 positivi del 30 maggio. E Cerignola non fa differenza: 561 erano i casi il 2 maggio, 228 il 23 maggio (ultimo dato ufficiale disponibile).

Effetto della vaccinazione? Molti giurano di si, ma a guardarsi indietro è facile il paragone con quanto accaduto lo scorso anno con l’arrivo del caldo. Dal prossimo 3 giugno prenderà il via la campagna vaccinale di massa, senza fasce d’età. L’occasione, sostengono in molti, per dare la spallata finale al virus.