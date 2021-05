La Pro Loco di Cerignola tra obiettivi raggiunti e sfide future: dice la sua Maria Vasciaveo

Ha avuto un notevole successo l’iniziativa che lo scorso 23 maggio ha visto riunirsi diverse associazioni, di Cerignola e non solo, e numerosi cittadini per mettersi all’opera nel nome del bene comune. «Puliamo la Via Francigena» ha fatto registrare la scorsa domenica la partecipazione di circa 500 persone che, partendo da Terra Aut (luogo significativo e nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci), si sono munite di sacchi, rastrelli e soprattutto senso civico e si sono letteralmente rimboccate le maniche per ripulire dai rifiuti il tratto della storica via di pellegrinaggio che unisce Cerignola e Canosa. L’iniziativa è stata voluta e promossa dal “Comitato Via Francigena-Sulla Via di Traiano”, che ha tra i propri soci fondatori la Pro Loco di Cerignola. «È sempre stato un nostro desiderio collaborare con altre associazioni e soprattutto creare una rete che ci permettesse di avere un maggiore uditorio» spiega Maria Vasciaveo, presidentessa della Pro Loco ofantina, a lanotiziaweb.it. Nella ricca chiacchierata col nostro sito, si sottolinea quanto spesso Cerignola sia vittima di pregiudizi che lei stessa alimenta: «Mi dà molto dispiacere quando si dice che qui non si fa nulla, quando in realtà non è così. Siamo una città con tante associazioni molto attive nel proprio settore. Ognuna di esse produce eventi degni di nota, che sarebbe bello far conoscere ad un pubblico più vasto».

Ecco quindi l’importanza di una proficua sinergia, capace di dar vita a significative giornate come quella dello scorso 23 maggio: associazioni che si incontrano, si conoscono, collaborano e fanno rete anche nella diffusione mediatica del loro operato. «Siamo attualmente 16 associazioni – afferma Vasciaveo – e diffondendo queste buone notizie ci auguriamo di soffocare quelle cattive, disfattiste, di chi dice che a Cerignola non si può far niente». La Pro Loco è un’associazione di promozione turistica del territorio. “Promozione turistica” è una voce talmente ampia ed omnicomprensiva che permette a chi ci si impegna di spaziare in settori quali tutela dell’ambiente, riscoperta e valorizzazione di luoghi, di monumenti, di autori locali ed altro ancora: «Il margine di manovra è così ampio che solo collaborando con altre associazioni, magari più puntuali rispetto al nostro ambito, si può puntare a fare sempre meglio».

Un altro possibile volano di sviluppo del territorio è il cosiddetto turismo lento. La Pro Loco di Cerignola opera in prima linea in questa direzione, accogliendo i diversi camminatori e pellegrini che percorrono la Via Francigena e che giungono anche dalle nostre parti. «Il turista lento, che per scelta si allontana da quelle che sono le mete turistiche più popolari, blasonate ma anche per questo più affollate, vuole davvero tornare all’essenzialità della vacanza. Vuole allontanarsi dalla frenesia delle folle per incontrare l’autenticità di un territorio che lo accoglie a braccia aperte». E su chi sceglie il nostro territorio, Maria Vasciaveo aggiunge: «La forza della nostra provincia sta nelle bellezze e nella genuinità del paesaggio, nelle eccellenze enogastronomiche. Il turista che viene qui vuole rilassarsi, far parte della nostra realtà e viverla in maniera autentica, da cittadino per un giorno, gustarsi i nostri sapori. Siamo perfetti per questo tipo di domanda turistica». Il lavoro della Pro Loco in questo ambito è meritevole di encomio, a maggior ragione date certe evidenti difficoltà logistiche che andrebbero risolte quanto prima: «Ci tengo a ricordare a tutti che siamo un’associazione di volontariato di privati, che mettono a disposizione tempo e passione per il bene della città. Per il ruolo di primo presidio che ha e per la funzione che svolge, credo che la Pro Loco debba essere tenuta in un certo conto, senza nulla togliere ad altre associazioni. Ricevo tantissime telefonate da persone interessate a venire nella nostra città, è tradizione essere punto di riferimento per fornire certe informazioni. Ne approfitto anche per ricordare l’assenza di una nostra sede, che per noi è fondamentale. È necessario avere anche un semplice luogo in cui incontrarsi». Ad oggi l’associazione ha come riferimento la sede dell’ASD Scacchi Cerignola in Largo Costantino Imperatore.

Il vuoto politico-amministrativo con cui Cerignola ha dovuto fare i conti nell’ultimo anno e mezzo, a causa del commissariamento, non ha reso la vita facile anche per la Pro Loco. Chiedendo cosa si auspichi per la sua realtà associativa, in vista delle prossime elezioni e dell’amministrazione che verrà, Vasciaveo afferma: «Siamo disposti a collaborare con chiunque. Ho sempre chiesto ai nostri iscritti di restare distanti da ruoli attivi in politica. A noi non interessa il colore della maglia di chi ci amministrerà. Ci auguriamo una rinascita della città in tutti i sensi, soprattutto per quanto riguarda il suo prestigio sociale. Auspichiamo un’amministrazione capace di rappresentarci nel migliore dei modi. Siamo persino disposti a perdonarne un’iniziale lentezza amministrativa, perché ci rendiamo conto che non sarà facile ripartire dopo quasi due anni di commissariamento. Ma non siamo disposti a perdonare chi potrebbe fare ancora del male alla nostra immagine. La maggior parte dei cittadini è gente straordinaria ed essere rappresentati da gente altrettanto straordinaria sarebbe eccellente». (galleria foto concessa dalla Pro Loco Cerignola)

