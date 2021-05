Questo Cerignola è uno spettacolo, travolto anche il Fasano (4-0)

Spettacolare, inarrestabile, strepitoso: è un Audace Cerignola da applausi quello che travolge il Fasano al “Monterisi” nella terzultima del campionato di serie D, servendo un poker contraddistinto da giocate sopraffine e gol da antologia. Sesta vittoria consecutiva interna degli ofantini, che se il torneo fosse iniziato nel ritorno, sarebbero secondi alle spalle del solo Picerno. Pazienza cambia due pedine nel 4-2-3-1: c’è Acampora in difesa al posto di Allegrini, torna De Cristofaro in mediana; in avanti Godano-Verde-Loiodice a sostegno di Malcore. Costantini rinuncia inizialmente a Melillo, nel 3-5-2 c’è Dellino a far coppia con Giuseppe Lopez in attacco. E’ subito la formazione di casa a farsi insidiosa dopo appena 3′: Loiodice fa già immaginare la sua giornata deluxe impegnando con un fendente teso Suma, che riesce a respingere. Al 19′ Russo imbecca Malcore, l’attaccante trova la strada sbarrata da un attento Suma in uscita. Fasano ordinato e nulla più, anche se nella seconda metà di prima frazione alza il baricentro e cerca di far male col sinistro di Meduri, sul fondo. Quasi alla mezzora, l’infortunato Godano lascia il campo per Esposito: Muscatiello scala nella batteria di trequartisti sulla fascia destra. Proprio al 45′, Malcore conquista una punizione a pochi passi dal limite dell’area: l’esecuzione di Loiodice è un capolavoro, gialloblu in vantaggio e sull’1-0 si va all’intervallo.

Al rientro negli spogliatoi, Costantini inserisce Melillo per Bernardini e i primi minuti sono incoraggianti per gli ospiti: Fares bene in uscita bassa al 51′. Quattro giri di lancette più tardi, Russo scaglia un bolide dalla distanza a scheggiare la traversa, avrà modo di rifarsi. Non va oltre un piazzato alto sulla traversa di Gentile l’undici biancazzurro, costretto ad inchinarsi al re dei bomber Malcore al 69′: la punta si mette la palla sul sinistro e trafigge per la seconda volta Suma per la gioia personale numero diciannove. Incontro virtualmente chiuso, ma il Cerignola non è pago e spinge ancora sull’acceleratore: il tris è servito sul binario mancino, Loiodice illumina per Russo, conclusione tesa e sesta marcatura stagionale per l’esterno (77′). Le “cicogne” spingono ancora, altra percussione di Russo, stavolta Suma c’è e sventa il pericolo. Esordio stagionale fra i locali del classe ’01 Lioce, poi è il momento della standing ovation per Nicola Loiodice: il folletto barese scaglia una saetta all’incrocio dei pali eliminando le ragnatele dal sette. Si spellano le mani ai presenti per una fantastica doppietta del dieci (terzo centro nel torneo). Ultimi scampoli di gara anche per il ’04 Nardella prima del triplice fischio: un’altra goleada sul campo amico e all’orizzonte una domenica da leoni.

Infatti, i ragazzi di Michele Pazienza sono ora a -2 dal quinto posto, a quota 49 e, nella penultima puntata di una incredibile serie D, la visita ad un Taranto capolista ma con un solo punto di margine sul Picerno. Sognare non costa nulla, ma un Audace così renderebbe la vita difficile a chiunque.

AUDACE CERIGNOLA-FASANO 4-0

Audace Cerignola (4-2-3-1): Fares, Silletti, Manzo, Acampora (88′ Lioce), Russo, De Cristofaro, Muscatiello (91′ Nardella), Godano (29′ Esposito), Verde (67′ Barrasso), Loiodice, Malcore. A disposizione: Guarnieri, Ciafardini, Amabile, Spinelli, Salvemini. Allenatore: Michele Pazienza.

Fasano (3-5-2): Suma, Camara, Lopez Petruzzi, De Miranda, Bernardini (46′ Melillo), Gille (59′ Amoruso), Gentile (71′ Losavio), Meduri, Dorval, Lopez G. (85′ Trovè), Dellino. A disposizione: Pontet, Urquiza, Urruty, Maffini, Taddeo. Allenatore: Vito Costantini.

Reti: 45′ Loiodice, 69′ Malcore, 77′ Russo, 89′ Loiodice.

Ammoniti: Acampora, Fares, Silletti (AC); Meduri, Bernardini, De Miranda, Melillo (F).

Angoli: 8-5. Fuorigioco: 0-0. Recuperi: 2′ pt, 5′ st.

Arbitro: Nuzzo (Seregno). Assistenti: D’Alessandris (Frosinone)-Messina (Cassino).