Quindici fermi tra Andria, Cerignola e Corato per furti d’auto, riciclaggio e rapine

(ANSA) – BARI, 31 MAG – I carabinieri stanno fermando in queste ore 15 persone in Puglia, con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata. Il decreto di fermo è eseguito ad Andria (BAT), Corato (Bari) e Cerignola (Foggia), nell’ambito dell’operazione ‘On the road’. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa dei carabinieri che si terrà alle ore 10.45 a Trani, alla presenza del procuratore capo. (ANSA)

Gli arresti sono stati eseguiti nella notte per soggetti responsabili di reati che hanno a che vedere con la piaga dei furti di auto particolarmente subita dai territori che vanno dal nord barese al sud foggiano. Gran parte dei soggetti arrestati su disposizione del Pubblico Ministero di Trani Maria Isabella Scamarcio sono di Andria: S. D. T. (classe 1955), G. D. V. (cl. 83), N. L. (cl. 77), F. Z. (cl. 81), M. D. S. (cl. 84), S. G. (cl. 80), N. P. (cl. 88). Tra gli arrestati anche alcuni cerignolani: C. M. (cl. 75), N. P. (cl. 73), M. G. (cl. 96). Sono di Corato invece C. L. (cl. 96), D. L. (cl. 77), M. F. (cl.88), M. G. (cl.99), G. V. (cl. 95). Ciascuno dei soggetti, a vario titolo, avrebbe partecipato ai furti di auto, alle loro cannibalizzazioni o alla rivendita di pezzi usati sul mercato nero. Gli arresti sono stati eseguiti da parte dei Carabinieri con il supporto di elicotteri la cui presenza si è fatta notare nella notte per i residenti delle città coinvolte.