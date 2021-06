Riparte il pomodoro etico sui terreni confiscati alle mafie di “Terra Aut”

Anche per quest’anno la Cooperativa Sociale Altereco produrrà a Cerignola il pomodoro biologico da salsa a Terra Aut, situato in Contrada Scarafone, dove da pochi mesi sono partite le nuove produzioni: olive da tavola “Bella di Cerignola” e uva da vino “Primitivo”. A questi si aggiunge la produzione del pomodoro etico, che è la nostra risposta alle logiche del caporalato: infatti lo scorso anno hanno partecipato a tutta la filiera circa 15 persone, tra lavoratori e affidati, impegnate dal trapianto delle piantine, passando per la cura delle stesse, sino alla raccolta. I lavoratori impegnati provengono da diversi percorsi e Terra Aut diventa il luogo di integrazione, scambio di esperienze e di lavoro, punto fondamentale della nostra mission. Obiettivo per il 2021 è produrre circa 15.000 bottiglie e per chi volesse può già prenotarle attraverso mail e social.

