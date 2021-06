S. E. Mons. Rino Fisichella martedì 8 giugno in un incontro alla parrocchia di Sant’Antonio

Si terrà Martedì 8 giugno 2021 alle ore 20, presso il campo sportivo dell’oratorio parrocchiale della Chiesa Sant’Antonio da Padova in Cerignola (Via dei Sanniti, 141), l’incontro con l’Arcivescovo Mons. Rino Fisichella. La serata culturale è stata organizzata dal consiglio pastorale parrocchiale e dalla confraternita S. M. della Pietà, nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono della parrocchia S. Antonio da Padova. La serata sarà introdotta dal parroco don Carmine Ladogana e conclusa dal Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano S.E. Mons. Luigi Renna. Il tema sul quale parlerà l’arcivescovo Fisichella è: “I volti della misericordia nel pontificato di papa Francesco”.

S.E. mons. Rino Fisichella attualmente è presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. E’ stato Vescovo ausiliare di Roma, magnifico rettore della Pontificia università Lateranense, dove ha insegnato Teologia fondamentale e Cristologia, preside del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, presidente della Pontifica Accademia per la Vita e cappellano della Camera dei Deputati. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Parrocchia Sant’Antonio da Padova Cerignola” e si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19. In caso di maltempo la conferenza si terrà nella Chiesa parrocchiale (Viale S. Antonio, 1). L’accesso sarà possibile con la mascherina, dopo aver effettuato l’igienizzazione della mani. La temperatura corporea dovrà essere inferiore a 37,5°. L’ingresso sarà regolamentato da un servizio di vigilanza privata, che non potrà ammettere più persone rispetto alla capienza massima definita della Chiesa.