Bonito sarebbe pronto a guidare il Pd, ma sono “aperti” gli scenari

Il centrosinistra starebbe per sfornare anche il secondo candidato. Rumors di sezione – leggasi via Mameli – riferiscono che Francesco Bonito avrebbe accettato la candidatura a sindaco. A sostenerlo l’attuale gruppo dirigente del Partito Democratico e alcune formazioni della galassia di centrosinistra. Sono tuttavia aperte le trattative.

L’idea dei dem sarebbe provare a sfondare nel centrodestra (più che a sinistra). Infatti, approfittando della confusione, un nome come Bonito potrebbe offrire le garanzie che cercano – ad esempio – alcuni tra i giannatempiani. In casa dem l’ex-magistrato è il nome del triumvirato, venuto fuori dopo alcune riunioni in cui s’è disquisito invece di Maria Dibisceglia, consigliera d’opposizione nell’amministrazione Metta.

Tuttavia sarebbe già pronto – sempre a sentire i ben informati – un “vero piano B”. Se Francesco Bonito dovesse all’ultimo fare un passo indietro sarebbe già pronto a prendere il suo posto un professionista della città, interno ai democrats. L’intesa di massima ci sarebbe. Il Partito Democratico, legittimamente, non vuol rischiare di restare senza candidato.