Domenica nuova seduta vaccinale ad accesso libero, anche a Cerignola

Mentre continuano, secondo programmazione, le attività presso hub, Punti di Vaccinazione e ad opera dei medici di medicina generale, la ASL Foggia ha organizzato una nuova giornata, ad accesso libero, durante la quale sarà possibile vaccinarsi con il vaccino Johnson & Johnson per il quale è prevista una sola dose. Disponibili, in totale, 4.000 dosi. Domenica 6 giugno, pertanto, le persone ultraquarantenni che hanno già una prenotazione ma intendono anticipare la vaccinazione e quelle che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno accedere, senza prenotazione, presso i centri vaccinali. A Cerignola, alla Parrocchia Cristo Re (via Piave), dalle ore 9.00 alle 13.30 350 saranno le dosi disponibili.

