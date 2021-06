Sgarro raccoglie il sostegno di Azione. Il partito di Calenda sarà in campo

Azione a Cerignola ha scelto: sarà Tommaso Sgarro il Candidato Sindaco da sostenere. La riserva, sciolta nelle scorse ore dall’On. Prof. Nunzio Angiola, Deputato e Coordinatore Provinciale del Partito, in piena sinergia con il Coordinatore Cittadino Pierluigi Lapollo.

“Tommaso Sgarro è una persona competente e perbene – dichiara L’Onorevole Angiola – ed il Gruppo di Cerignola in Azione, dopo un’attentissima valutazione politica ha deciso di sostenerlo. Una scelta importante per il nostro partito che così punta ad amministrare uno dei centri più importanti della Puglia, Cerignola.

Con Sgarro, sostenuto da Azione, abbiamo una grande ambizione, quella di rappresentare la Cerignola che vuole progredire, che vuole cambiare in meglio, che vuole reagire di fronte ai soprusi della criminalità e del malaffare, che vuole uscire dallo stato comatoso in cui è piombata, che vuole risalire la china, che vuole ricominciare a respirare aria pulita e fresca. Vogliamo rappresentare la Cerignola che è stanca di vedere i propri figli emigrare al Nord, le sue migliori menti andare all’estero, la Cerignola che reclama un ruolo di primo piano tra le città pugliesi, ben potendo permetterselo per le sue fortissime potenzialità legate al turismo e all’agricoltura. Perché Cerignola è più forte di chi la vuole debole”.

“Cerignola necessita di Riscatto, di Orgoglio, di una nuova fase politica e culturale – sono le parole del Coordinatore Cittadino di Azione Dott. Pierluigi Lapollo – Per questo, il gruppo cerignolano di Azione ha deciso di sostenere Tommaso Sgarro alle prossime amministrative. Sono sicuro che sarà una grande campagna elettorale, tra la gente, per la gente, senza aver paura di entrare nei meriti delle cose, dalle più gravose e complesse a quelle di ordinaria gestione. Mi auguro che tutti gli attori della prossima campagna elettorale sappiano mantenere i toni bassi e moderati e mettano al centro delle proprie proposte politiche idee e soluzioni valide per il miglioramento della qualità della vita a Cerignola. Spero non ci sia la solita bagarre degli ultimi anni, nel rincorrere questa o quella offesa personale. La politica si dimostri seria e sensibile al momento attuale che vivono i cittadini, sia per quanto causato dal Covid ma soprattutto per tutto ciò che concerne la fase post Commissariamento per Mafia. Cerignola merita una nuova classe Dirigente, responsabile, onesta, concreta, competente. Sono questi i valori che ci muovono e non vedo l’ora di poter incontrare la gente nelle strade, nelle vie, nelle piazze della nostra straordinaria ma troppo bistrattata città. Citando Mino Martinazzoli dico che “La politica separata dall’etica non è più politica” ed è per questo che con Tommaso e con tutte le persone che lo sostengono l’intesa è nata col passare dei mesi e degli incontri, noi, che nonostante l’impegno dialogante con tutti, siamo da subito entrati in sintonia sui temi, una parola assai sconosciuta a molti. È questa la marcia in più che vogliamo far valere alle prossime Elezioni Comunali.”

“Per diversi mesi abbiamo lavorato con il gruppo di Cerignola in Azione – dichiara il Candidato Sindaco Tommaso Sgarro – su temi, idee e proposte, non partendo da nomi o postazioni, ma lavorando sulla città reale fatta dalle cittadine e dai cittadini, dai loro problemi e dalle loro aspettative. Abbiamo prodotto valutazioni comuni attraverso un lavoro di sintesi tra diversi attori politici, e di approfondimento sui principali nodi amministrativi che riguardano la città. È stato, sinceramente, un lavoro esaltante con al centro la politica e la voglia di riscatto della nostra comunità, realizzato con gente leale, perbene e concreta un mix decisivo per poter immaginare un percorso virtuoso da offrire alle cerignolane e ai cerignolani. La politica non può essere ridotta a un talent show, né a una grande ammucchiata senza capo, né coda, ci devono essere motivi politici comuni per stare insieme altrimenti si rischia di fare solo danni incalcolabili. Resta il nostro un progetto aperto che non si baserà mai su quanto voti porti, ma su cosa pensi per Cerignola. La logica dei contabili non fa per noi, non paga – conclude Sgarro – noi preferiamo mettere in campo tutto l’amore e tutta la passione possibile per la nostra città”