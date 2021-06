‘Ulisse’ e il pop omerico della band cerignolana Revival

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘Ulisse’, il nuovo singolo dei Revival, band cerignolana attiva nel panorama musicale locale dal 2018. Una produzione tutta ‘made in Puglia’, che ha preso forma tra le sale prova di Cerignola e il ‘Grooving Studio’ di Andria, dove il M° Gianluca Porro ha curato la produzione, il missaggio e il mastering del pezzo. L’art work che accompagna il singolo è stato curato dalla graphic designer cerignolana Cablacam (alias Daniela Borrelli) che ha realizzato una propria interpretazione del volto di Ulisse così come scolpito nel celebre Gruppo di Polifemo, conservato presso il Museo Archeologico di Sperlonga.

UN POP ‘OMERICO’

Attraverso il linguaggio e le sonorità del folk mediterraneo e del pop cantautorale, la canzone descrive l’incontro tra Ulisse e le Sirene. Questa volta però il celebre episodio narrato nell’Odissea non viene raccontato dal punto di vista del re di Itaca ma da quello delle creature dei mari, che sanno bene che l’eroe omerico non verrà mai da loro perché spaventato dalla leggenda che le riguarda ma lo implorano lo stesso di interrompere il suo viaggio e cercano di convincerlo ad abbandonare la rotta verso casa, perché sanno che in realtà quello che il coraggioso eroe cerca non è la lontana e conosciuta patria, ma una nuova avventura e una terra sconosciuta da vivere.

CHI SONO I REVIVAL?

I Revival sono una band composta da Matteo Lisanti (voce, tastiere), Gioacchino Lisanti (voce, chitarra), Giovanni Rubino (basso, cori) e Vincenzo Caldarone (batteria, voce), quattro musicisti di Cerignola e Andria che decidono di unire la propria passione e gli anni di studio dello strumento per provare a creare un sound pop innovativo ma attento alla tradizione, con influenze che spaziano dal rock al funk, dal jazz al soul. Oltre a suonare in vari locali della zona, nel settembre del 2019 si esibiscono in concerto in Piazza Mercadante a Cerignola, in occasione delle festività per la Madonna di Ripalta, con un buon successo di pubblico e di critica. Prima della pubblicazione di ‘Ulisse’, nell’aprile 2019 vincono il contest locale ‘Resisto’, organizzato dal Laboratorio Sociale ‘ResUrb’ e dalla Parrocchia Buon Consiglio, vittoria che permette loro di finanziarsi entrare in studio per registrare il loro EP d’esordio ‘P.O.P. Portraits of People’.

Link Spotify https://open.spotify.com/album/7zELDPXj8C1n0Rwo6INxR9

Link You Tube https://youtu.be/14bqBCDqUBw

Profili Instagram e Facebook @intorevival

Ph. Miriana Cotugno