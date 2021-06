LETTERA | Da Cerignola i progetti PNRR a beneficio dell’intera Capitanata

Le possibilità offerte dai fondi del PNRR non vanno sprecate, anzi devono essere sfruttate al massimo. A ricordarlo è l’ex-vice Sindaco Domenico Carbone in una missiva al Presidente della Provincia Nicola Gatta.

Egr. Presidente,

non me ne vogliano la Commissione prefettizia che regge in via straordinaria il Comune di Cerignola, di cui sono cittadino, e le forze politiche che sono impegnate in vista della prossima campagna elettorale, se mi rivolgo a Lei “per memoria”, vale a dire nella speranza che quello che sto per dirLe possa trovare posto in sede di valutazione delle progettazioni sostenibili con i fondi del PNRR a beneficio dell’intera Capitanata. Mi riferisco alla ricaduta provinciale di alcune opere che, per quanto insistenti localmente, potrebbero estendere gli effetti della loro presenza oltre il territorio comunale in vari ambiti, modi e possibilità.

E’ il caso, con rispetto verso altre proposte di pari rilevanza sovracomunale, di Cerignola che per la sua ben nota posizione epicentrica nel Basso Tavoliere si presta alla soluzione di macroprogetti rimasti insoluti per varie ragioni negli ultimi decenni, e che per la loro realizzazione hanno bisogno di risorse di carattere eccezionale come sono quelle del Ricovery Plan europeo. Cerignola ha da completare la propria circonvallazione sul versante ovest, cioè nella parte in cui è situato il casello autostradale ofantino, prossimo alla zona industriale di Melfi e al raccordo per la Basentana. L’operazione, che comporta sostanzialmente l’allargamento dell’attuale strada provinciale da Montaltino a Stornara, consentirebbe trasporto e viabilità veloci verso il nord Barese, la Basilicata e il sistema autostradale Nord-Sud.

Il secondo intervento di respiro provinciale riguarda la riproposizione con altri criteri dell’Interporto nell’ambito di un distretto produttivo locale da sempre fra i più intraprendenti del Mezzogiorno. Al fallimento dell’infrastruttura interportuale degli anni ’90, dovuto ad altri innominabili fattori e non all’idea della sua strategica ubicazione allo snodo intermodale del trasporto stradale, autostradale, ferroviario, marittimo e aeronautico di Cerignola Campagna, corrisponde ancora – attuale e proponibile – l’esigenza della raccolta, della conservazione delle produzioni agroalimentari del circondario, che, collocate sui mercati nazionali e internazionali nel tempo e nello spazio più opportuni, genererebbero plus valore economico.

Infine, Presidente, la varietà e la ricchezza dei nostri territori consente di intraprendere un esperimento nuovo di zecca in fatto di offerta culturale, paesaggistica, turistica, che la storia più della geografia attende da tempo. Trattasi di Torre Alemanna, che per essere equidistante da Ascoli Satriano, da Candela, dai Comuni dei 5 Reali Siti e dalla stessa Cerignola, è un bene da considerare ormai come Museo Territoriale, come insegnano le più virtuose e simili realtà culturali italiane. Nell’ assicurarLe di conoscere molte delle difficili questioni connesse alle tre proposte, per la cui attuazione devono concorrere sinergie, passioni ed energie all’altezza delle aspettative, ricorrono sensati motivi per avere fiducia nella statura istituzionale e nelle capacità amministrative di cui Lei sta dando prova come Sindaco e come Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.

Con stima, Domenico Carbone