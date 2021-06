Ritorno semifinale playoff, al pala “Dileo” Ares Flv Cerignola-Sicom Messina

Si giocherà domani pomeriggio, con primo servizio alle ore 17.30 al pala “Dileo”, la semifinale playoff di ritorno fra Ares Flv Cerignola e Sicom Akademia Sant’Anna Messina: in palio un posto nell’ultimo atto che assegna una promozione in A2. Nel match disputato in terra sicula sabato scorso, le ragazze guidate dal duo Breviglieri-Ferrara hanno avuto la meglio sulle avversarie per 0-3: i tecnici hanno ricevuto risposte importanti dalle proprie atlete, specie sotto l’aspetto della mentalità e di una concentrazione massima anche e soprattutto nei momenti più delicati del gioco. Scontata una partenza incerta e tesa in ragione della valenza dell’incontro, Montechiarini e compagne si sono poi districate come meglio non potevano nel suo prosieguo: una buona tenuta difensiva, una prima linea efficace ma soprattutto un fondamentale di battuta incisivo e decisivo per creare difficoltà alla costruzione peloritana. Tutte armi che verranno riproposte anche nel confronto casalingo, per centrare un obiettivo mai raggiunto da una formazione ofantina del volley. Le rossogialloblu possono permettersi il lusso (ai fini della qualificazione) di perdere anche al tie break, mentre lo 0-3 o l’1-3 in favore delle ospiti trascinerebbe la questione al golden set: la struttura di questi playoff insegna che non è certamente da privilegiare l’aspetto della gestione o dell’attesa in base al risultato favorevole dell’andata, dunque si dovrà esibire fin da subito attenzione massima su ogni scambio.

Dal canto suo, è chiamata ad una vera e propria impresa la Sicom Akademia Sant’Anna: il sestetto di Gagliardi ha un compito obbligato e proverà a svolgerlo ben sapendo delle qualità delle rivali, da tutti indicate come fra le più serie candidate al salto di categoria. Non sarà una gita di piacere per le messinesi, le quali metteranno in campo determinazione e voglia di combattere per proseguire una annata andata già oltre le più rosee aspettative. Con ogni probabilità verrà riproposto lo schieramento di partenza visto sette giorni fa: ad Escher, Ferro e Composto la missione di sostenere il peso dell’attacco. Testa, cuore, spirito di sacrificio e aiuto l’una per l’altra: l’Ares Flv vuole regalarsi la finale per entrare ancor più nella storia.