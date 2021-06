Tavolo Pd, Senso Civico: «è mancato il rispetto politico»

Senso Civico non ha preso parte all’ultima riunione organizzata dal Pd e alla quale era ospite Francesco Bonito. Il segretario cittadino Domenico Bellapianta aveva chiesto di rinviare l’incontro ma, a quanto pare, i dialoganti dem avrebbero ignorato tale sollecitazione. In più al tavolo mancavano alcune anime della possibile coalizione.

«Il Movimento di Senso Civico per Cerignola, si presenterà a questa consultazione con la propria lista composta da donne e uomini che vogliano impegnarsi per la rinascita della Città, umiliata dallo scioglimento dell’Amministrazione Comunale per Infiltrazione Mafiosa. Il movimento di Senso Civico, ritiene fondamentale ancora prima di parlare di candidati sindaci costruire programmi e idee capaci di rispondere alle aspettative dei cittadini e dare una vera svolta per la crescita della nostra città. Il movimento Senso Civico per Cerignola, soggetto politico nuovo, nato in occasione delle consultazioni regionali, alla luce dei consensi ottenuti, sta ragionando sull’opportunità di presentare una propria candidatura o concorrere alle primarie una volta individuata una coalizione costruita su idee, programmi che mettano al centro la qualità della vita e il progresso della nostra comunità. L’invito, rivolto a tutti e di partecipare alla scrittura di una nuova storia». Non aver rimandato o spostato l’incontro, come richiesto, è stata una «mancanza di rispetto politico» chiosa il segretario Bellapianta.