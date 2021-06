E’ finalissima playoff per l’Ares Flv Cerignola, altro 3-0 alla Sicom Messina

L’Ares Flv Cerignola conquista la finalissima playoff per la promozione in serie A2: il responso arriva dal pala “Dileo” e dopo aver battuto nuovamente 3-0 la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna Messina (25-22; 25-22; 25-18 i parziali). La formazione allenata da Breviglieri e Ferrara entra nella storia dello sport e del volley cittadino, perché mai si era arrivati in un punto così alto, giocandosi la possibilità di accedere alla seconda serie nazionale. Confermatissimo il 6+1 di partenza delle cerignolane: Muzi in regia e Morone opposto; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Gagliardi mantiene immutato anche il suo schieramento: Giordano alzatrice e Iannone sulla diagonale; Escher e Ferro laterali; Composto e Bilardi sottorete e Giudice in difesa. Gioco ad altissimi ritmi fin dalle primissime battute: è 4-1 Ares, poi 6-2 col primo tempo di Neriotti la quale si ripete a muro per il 7-3 causando lo stop di Gagliardi. Mossa azzeccata, perché le sue ragazze si portano a -1, poi all’aggancio con Escher e al sorpasso (timeout Breviglieri dopo cinque punti di fila ospiti): la Sicom insiste (7-11), proseguendo nella sua marcia, Morone interrompe la lunga serie ospite. Lotta serratissima in ogni scambio, le ofantine rimontano (11-13) ed è sempre Morone a suonare la carica; Ferro però tiene le distanze e le peloritane fanno male anche dal centro (15-20). Quando il set pare deciso (17-22), la Flv scatta di colpo: Morone, Montechiarini, Martilotti e il servizio di Ferrara momenti clou che, tradotti, valgono sette punti uno dietro l’altro e vantaggio delle rossogialloblu.

Tanto equilibrio in avvio di seconda frazione: Morone in grande spolvero, il primo break di sostanza è di Messina (4-8): Neriotti si fa sentire in posto 3, le sicule con le bande e facendo leva anche su un buon muro restano al comando (9-13). Martilotti-Morone (12-13) per un primo avvicinamento, tuttavia l’Akademia Sant’Anna è osso duro e continua a condurre capitalizzando le occasioni a suo favore. Dopo diversi tentativi, arriva quello giusto per tornare sotto e passa dalle mani di capitan Martilotti: tre realizzazioni di fila e pari 20, cui segue il sorpasso di Morone. Le due attaccanti spadroneggiano e diventano le indiscusse protagoniste (24-20): la Sicom annulla due palle set, una sassata della fuorimano numero 18 dà la certezza delle finale promozione. Archiviato il discorso qualificazione, la Flv parte lanciata nel terzo periodo (4-1) mentre le messinesi orgogliosamente provano a dire ancora la propria (11-7): il parziale scivola via senza particolari sussulti, perché le padrone di casa scappano via mettendo in luce una straordinaria Morone e Neriotti. Nel finale spazio a Binetti per Martilotti, Montechiarini esibisce ripetutamente le sue qualità: proprio la centrale mette a terra il punto del successo.

Una nuova, consistente prova dell’Ares Flv in tutte le sue componenti: dalla costruzione di Muzi alle difese infinite di Pisano, tutte le ragazze hanno lottato e guadagnato una finale ampiamente meritata. L’avversario da affrontare si conoscerà nei prossimi giorni, in base ad una classifica a coefficienti vari fra le qualificate che la Federvolley stilerà: il percorso in questi playoff per il sestetto ofantino è finora netto, con quattro successi in altrettante sfide. Ora sarà tempo di pensare all’ultimo passo per un traguardo da raggiungere e che il Covid l’anno scorso ha impedito di poter inseguire.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi, Morone 21, Martilotti 12, Ferrara 4, Montechiarini 9, Neriotti 12, Binetti, Pisano (libero).