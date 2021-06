Il Cerignola lotta ma cede al Taranto, è 4-2 jonico allo “Iacovone”

Esce sconfitto 4-2 l’Audace Cerignola a Taranto, nel match di cartello della penultima giornata del girone H di serie D: i gialloblu scontano una partenza shock con gli avversari portatisi sul 3-0, poi riescono a portarsi ad una lunghezza di svantaggio per poi capitolare definitivamente. Pazienza conferma l’ormai abituale 4-2-3-1, rispetto alla gara interna col Fasano le novità sono i ritorni dal 1′ di Esposito e di Achik, al rientro dopo la squalifica. Confermate le previsioni della vigilia anche in casa Taranto, Laterza schiera il 4-3-3 con il tridente formato da Nicolas Rizzo (che vince il ballottaggio con Guaita), Corado e dall’under Santarpia. Nemmeno il tempo di disporsi in campo, che il risultato già si sblocca: sassata nel sette di Marsili e Taranto avanti dopo appena 50″. Un colpo duro da assorbire per il Cerignola, mentre i padroni di casa si gasano e raddoppiano alla seconda sortita offensiva: Santarpia dalla sinistra scodella in area per l’inzuccata vincente di Nicolas Rizzo (11′). Una punizione di Loiodice al 14′ fa sporcare i guanti a Ciezkowski, un giro di lancette più tardi è addirittura tris per i rossoblu: Diaby finalizza un triangolo con Santarpia, diagonale sul quale nulla può Fares. Al 20′, Gianmarco Rizzo sbaglia l’uscita dalla propria difesa, il pallone è preda di Malcore che scaglia un tracciante basso dai 25 metri che coglie l’angolino alla destra del portiere (20′) per il ventesimo centro dell’attaccante in campionato. Poco prima della mezzora, Ciafardini rileva l’infortunato Silletti, ma la formazione di Laterza insiste ancora e in due minuti si fa ancora minaccioso: esterno della rete sul piazzato di Marsili, di poco a lato il tirocross dell’attivissimo Santarpia. Al 38′ secondo cambio per Pazienza (Spinelli per Muscatiello), i forsennati ritmi iniziali si abbassano e l’Audace mantiene il possesso palla senza però portarsi efficacemente dalle parti dell’area avversaria. Il primo tempo si conclude con Versienti, il cui tiro finisce non molto largo dal vertice sinistro dell’area piccola.

Anche la ripresa si apre col botto: alla prima azione utile, traversone dalla destra su cui interviene De Cristofaro, prodigioso Ciezkowski, che però deve arrendersi alla successiva conclusione di Loiodice. Match riaperto, ma dura poco: al 54′, sugli sviluppi di un corner, De Cristofaro mette giù Santarpia e l’arbitro indica il dischetto. La trasformazione è a cura di Nicolas Rizzo che non sbaglia, è 4-2 Taranto. Spente sul nascere o quasi le velleità di rimonta completa, la gara poi vive una fase di stanca a causa della pioggia, di un terreno di gioco scivoloso e degli strascichi di una stagione complessa e faticosissima. Le ultime emozioni si concentrano negli ultimi dieci minuti: all’81’ Achik impegna alla respinta coi pugni Ciezkowski su rapida azione personale, nel prosieguo il subentrato Verde calcia alle stelle. Bravo Fares all’88’ a mettere in angolo la punizione potente di Marsili, mentre al 93′ Malcore alza troppo la mira di testa su traversone di Esposito.

Il Taranto prosegue la lotta per la C assieme al Picerno e si giocherà la promozione all’ultima giornata, il Cerignola subisce una sconfitta che rende assai difficile la possibilità di qualificazione ai playoff. Domenica, nell’ultimo turno, al “Monterisi” arriverà il Nardò: i ragazzi di Pazienza per la post season devono vincere e sperare in un improbabile arrivo a tre con Bitonto e Casarano in quinta piazza per poi far decretare la scelta alla classifica avulsa. Uno scenario molto arduo da concretizzarsi, anche senza playoff in ogni caso, la stagione dei gialloblu è assolutamente e indiscutibilmente positiva.

TARANTO-AUDACE CERIGNOLA 4-2

Taranto (4-3-3): Ciezkowski, Boccia (90′ Shehu), Silvestri, Rizzo G., Versienti, Diaby (68′ Mastromonaco), Marsili, Tissone, Rizzo N. (62′ Guaita), Corado (85′ Diaz), Santarpia. A disposizione: Sposito, Gonzalez, Marrazzo, Corvino, Alfageme. Allenatore: Giuseppe Laterza.

Audace Cerignola (4-2-3-1): Fares, Silletti (27′ Ciafardini), Manzo, Acampora, Russo, De Cristofaro (62′ Verde), Esposito, Achik, Muscatiello (38′ Spinelli), Loiodice, Malcore. A disposizione: Guarnieri, Allegrini, Barrasso, Amabile, Lioce, Nardella. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 1′ Marsili (T), 11′ Rizzo N. (T), 15′ Diaby (T), 20′ Malcore (AC), 46′ Loiodice (AC), 55′ Rizzo N. (rig., T).

Ammoniti: Versienti, Boccia, Rizzo G., Marsili (T); Esposito, Achik (AC).

Angoli: 2-0. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 3′ pt, 4′ st.

Arbitro: Fichera (Milano). Assistenti: Giudice (Frosinone)-Vitale (Salerno).