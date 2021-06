Strategici a destra, boriosi a sinistra

A volte c’è bisogno di un solo aggettivo per raccontare, definire, far sintesi. Questa volta però ce ne vogliono due, perché il racconto, le trame, i comportamenti sono due.

STRATEGICI Disorganizzati, attendisti, ma se vogliamo, in un momento come questo, strategici. Il centrodestra guarda dalla finestra la mattanza in corso nel centrosinistra. E attende. Aspetta di trovare la quadra. Giannatempo e i suoi attendono invece sia sfiancato anche l’ultimo dei membri del centrodestra: allora potrebbe esserci la svolta (a proprio favore).

BORIOSI «Il candidato del Pd è Maria Dibisceglia», lo dichiarano i dem al quotidiano l’Attacco. Il nome di Francesco Bonito sarebbe un nome terzo, proposto da Articolo 1, e sul quale convergerebbero tutte(?) le forze politiche pur di tutelare l’unità del centrosinistra. Dunque i “boriosi” della coalizione scenderebbero a patti, convergerebbero su un candidato proposto da una formazione – con tutto il rispetto – con percentuali esigue. Umorismo allo stato puro.