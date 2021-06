Vertice nel centrodestra, l’ultima parola su Casarella

Sono ore decisive nel centrodestra per la scelta del candidato Sindaco. Vertice tra le varie anime in giornata. In pole c’è Gianvito Casarella. Ottimismo da parte dei sostenitori e volontà di chiudere il prima possibile l’accordo con tutte le anime del centrodestra. Ma non sarà tutto rose e fiori. Al tavolo ci saranno anche le riserve di Forza Italia, dei giannatempiani, della Lega e dell’Udc.

Casarella al momento è il più accreditato ma non è fatto ovvio la sua candidatura. L’ombra di Antonio Giannatempo c’è e per molti è più di una suggestione. Nel panorama frammentato del centrosinistra per molti l’idea è proporre un candidato che arriverebbe certamente al ballottaggio se non proprio alla vittoria al primo turno. Alla finestra Udc e nuovo Psi. Incerto il si della Lega, al cui interno persistono pareri contrastanti (opzione Francesco Decosmo). Dubbi da Forza Italia.

Davanti al centrodestra ci sono tre vie: andare uniti su Casarella, disunirsi, scegliere un candidato che tenga insieme tutti. Oggi il giorno della verità. O del rinvio ulteriore. Oltre ogni considerazione l’occasione di tornare ad amministrare Cerignola esiste. Non sprecarla è quasi un obbligo.