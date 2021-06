Candidatura a sindaco di Bonito: ecco i termini dell’accordo

Nello scorso week-end riunione, alla presenza di Francesco Bonito, tra Pd, Articolo 1, Movimento 5 Stelle e altri soggetti orbitanti nel centrosinistra. La partecipazione dell”ex-magistrato non è stata di pura rappresentanza ma di vero protagonismo, come è giusto che sia. Al vuoto programmatico dei dem, all’assenza di un orizzonte politico (che il Pd non è riuscito a darsi negli ultimi anni), si è sostituita la caratura di Bonito. Può piacere o no ma Bonito ha un’esperienza politica che nessuno dei presenti poteva minimamente vantare.

Non ci si poteva certo attendere che l’ex-parlamentare si mettesse a disposizione lasciando i partiti “a dar le carte”. Si è dunque velocemente passati, dalla legalità e la rinascita cittadina alle questioni più pragmatiche. Così è (se vi pare) potrebbe essere la sintesi della serata, per dirla alla Pirandello. Alcune deleghe non sono a disposizione dei partiti: si tratta del bilancio, dei lavori pubblici e edilizia e delle politiche sociali e welfare. E tra queste c’è anche il vice Sindaco, una donna. Poca roba insomma per i partiti, ma probabilmente non per il Pd. Tutto lascia immaginare che il vice Sindaco donna possa essere (in caso di vittoria) Maria Dibisceglia. Per il resto briciole.

Al momento su Francesco Bonito convergerebbero Pd e Articolo 1 ma è tutto in progress, a partire dall’accordo con il Movimento 5 Stelle. Parte dei pentastellati non ha ben digerito i contenuti dell’ultimo incontro. In più gole profonde raccontano di una “promessa” (in trattativa privata, senza Bonito) ai pentastellati in caso di vittoria. Al momento nulla di ufficiale, nella prospettiva di un nuovo incontro a breve per definire e chiarire ulteriori nuovi dettagli.