Cerignola, ferito all’addome con una coltellata: è in condizioni gravi a Foggia

Un litigio finito male, con una persona gravemente ferita: è quanto accaduto a Cerignola, in via Maria Ausiliatrice. Protagonisti dell’episodio due rumeni, nell’alterco un 40enne è stato ferito all’addome da una coltellata e ora è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia: le condizioni del ferito sarebbero gravi. Ad occuparsi della vicenda gli uomini del Commissariato di Polizia di Cerignola, i quali hanno fermato un connazionale 36enne della vittima, ricoverato anch’egli in ospedale per alcune ferite riportate nel diverbio e lì piantonato dagli agenti. Sono stati contusi anche altri due uomini di 45 e 46 anni, intervenuti per sedare la rissa: si cerca di capire le motivazioni che hanno portato al compimento del fatto violento.

