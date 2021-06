Sarà Ares Flv Cerignola-Igor Volley Trecate la finale promozione per la serie A2

E’ l’Igor Volley Trecate l’avversaria dell’Ares Flv Cerignola nella finalissima per la promozione in serie A2: lo ha reso noto la Federvolley, dopo la disputa ieri sera dell’ultima semifinale di ritorno fra Albese con Cassano e Esperia Cremona, con la qualificazione delle comasche. Il sestetto allenato da Breviglieri e Ferrara si è classificato come secondo nella graduatoria dei dieci che hanno ottenuto il pass per l’ultimo atto stagionale e, in base agli incroci stabiliti, affronteranno la migliore delle due ripescate. Si tratta della formazione under 19 della Igor Volley Novara che milita in A1, un team composto da giovani molto interessanti e nell’orbita di una delle migliori rappresentanti della pallavolo nazionale. Al contempo, la Federazione ha spostato di una settimana le date delle partite, dunque il prossimo sarà un weekend di pausa per Martilotti e compagne: l’andata si giocherà in Piemonte sabato 19 giugno con inizio alle ore 17, il ritorno al pala “Dileo” di Cerignola domenica 27 alle ore 17.30.

